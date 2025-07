Plataforma “Soberanía” nace con sesgo discriminatorio y en entredicho con el Código de las Familias

La recién estrenada plataforma “Soberanía”, promovida por el gobierno cubano como vía para facilitar trámites legales y administrativos, el sistema exhibe un preocupante sesgo homofóbico.

Usuarios denuncian públicamente que, al intentar solicitar un certificado de matrimonio, el formulario solo permite ingresar los datos de “esposo” y “esposa”, reproduciendo un esquema binario y excluyente que ignora la existencia legal de las uniones entre personas del mismo sexo.

“¿Dónde quedó aquello de ‘cónyuge 1’ y ‘cónyuge 2’ que dijeron iban a colocar en los documentos oficiales?”, cuestionó en su perfil de Facebook el activista por los derechos de las personas LGBTIQ, Adiel González Maimó.

González, quien acompañó la denuncia con capturas de la plataforma donde se aprecia la incongruencia, se preguntó, además: "¿Por qué a casi tres años de aprobado el matrimonio igualitario en Cuba todavía tenemos que seguir bregando con este problema? ¿Quién diseñó esta plataforma que excluye a cientos de matrimonios del mismo género legalmente constituidos en Cuba?"

Lejos de ser un descuido menor, esta omisión contradice frontalmente el Código de las Familias aprobado en Cuba, que reconoce explícitamente el matrimonio igualitario desde su aprobación en referendo en septiembre de 2022.

La denuncia ha generado múltiples reacciones en redes sociales, donde activistas y ciudadanos recalcan que el problema va más allá del diseño técnico.

“Antes de que saliera publicado el sitio, tiene que haber pasado por pruebas, control de calidad, y absolutamente nadie en esas fases notó/dijo nada”, escribió una usuaria, señalando la magnitud del sesgo institucional.

Otros comentarios apuntan a una homofobia sistémica que aún persiste en muchas dependencias estatales, desde los niveles más altos hasta los más básicos.

El hecho de que una herramienta oficial, supuestamente pensada para la inclusión y modernización de trámites, discrimine de entrada a parejas del mismo género no solo vulnera derechos, sino que impide de forma concreta que ciudadanos legalmente casados accedan a servicios básicos.

“Es necesario que corrijan esto urgentemente, porque esto además de discriminatorio y contrario a la ley, está imposibilitando a personas concretas de hacer sus necesarios trámites”, advirtió González.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido ningún pronunciamiento al respecto. El silencio institucional refuerza la preocupación de que este no es un simple error técnico, sino una muestra más de cómo el discurso legal en Cuba muchas veces no se traduce en práctica real.

En su artículo 208, el Código de las Familias subraya que "el matrimonio se constituye sobre la base de la igualdad de derechos y deberes de ambos cónyuges".

Un año después de aprobada la ley, un total de 2,132 parejas del mismo género habían formalizado su matrimonio en Cuba.

El Parlamento cubano aprobó el viernes 18 de julio la Ley del Registro Civil, una norma integral que permite el cambio de identidad de género por solicitud personal y moderniza el régimen jurídico vinculado con la identificación y certificación de hechos y actos del estado civil de las personas.

La norma también legisla sobre la libre elección del nombre propio –con restricciones para proteger la dignidad, evitar errores o confusiones, o su relación con marcas reconocidas o patentadas–, así como el cambio de nombre y apellidos, y el acuerdo sobre el orden de los apellidos. Además, se incluye la condición intersexual de la persona nacida.

Incorpora además la perspectiva de género, la atención a las personas en situación de vulnerabilidad y el respeto a la autonomía progresiva de niños y adolescentes, detallaron medios oficialistas.

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez afirmó el 17 de mayo que la lucha contra la homofobia y la transfobia formaban parte de los "ideales" del socialismo en Cuba, a propósito del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la Biofobia.

Sin embargo, cientos de internautas criticaron la hipocresía del mandatario con un post que parece borrar la homofobia y transfobia que enarboló durante décadas el régimen. Le recordaron que el dictador Fidel Castro alentó la discriminación contra los homosexuales, a quienes llegó a tildar de "degenerados" y "desviados".

En diciembre de 2024, autoridades impusieron un arresto domiciliario a la actriz y activista LGBTIQ Kiriam Gutiérrez para que no asistiera al estreno de su película "Matar a un hombre", censurada durante el 45º Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana.

La cinta, del realizador Orlando Mora Cabrera, está inspirada en un hecho real. En apenas 12 minutos logra abordar el tema de la homosexualidad encubierta de un agente de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), lo cual ha escandalizado al régimen.

En noviembre de 2023, una adolescente trans identificada como Marcos Herrera Falero fue brutalmente agredida en Matanzas debido a su identidad de género, por lo cual activistas pidieron acciones inmediatas para evitar actos de violencia y discriminación contra esa comunidad.

Personas LGBTIQ también se encuentran en las cárceles cubanas, debido a su oposición al régimen cubano, como es el caso de la activista transexual Brenda Díaz, encarcelada en una prisión para hombres.

Mariela Castro, hija del exgobernante cubano Raúl Castro y directora del CENESEX ha dicho sobre este caso que es una "historia sobredimensionada y llena de fantasías". Mientras asegura que “está muy bien” en una cárcel para hombres, tras ser condenada a 14 años de privación de libertad y a siete meses más por desacato en otro juicio reciente.

En 2019, integrantes de la comunidad LGBTIQ+ decidieron organizarse de manera independiente y marchar desde el Parque Central de La Habana, actividad que derivó en una fuerte represión policial ordenada por el régimen y condenada por la prensa internacional.

