Retirarán estatua de Roosevelt del Museo de Historia Natural de Nueva York

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, aprobó la retirada de una estatua del presidente de Estados Unidos Theodore Roosevelt por su simbología racista.

"El Museo Americano de Historia Natural ha pedido eliminar la estatua de Theodore Roosevelt porque representa explícitamente a los negros e indígenas como subyugados y racialmente inferiores. La ciudad apoya la solicitud del museo. Es la decisión correcta y el momento adecuado para eliminar esta estatua problemática", apuntó en un comunicado la oficina de De Blasio a la cadena CNN.

Desde hace semanas varias estatuas se retiran de algunas ciudades en EE.UU. como Jacksonville a petición de los manifestantes contra el racismo y la brutalidad policial después de la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un agente en Minneapolis.

Por su parte, la presidenta del museo neoyorquino comunicó el traslado de la estatua.

"A medida que nos esforzamos por avanzar en la búsqueda apasionada de justicia racial de nuestra institución, nuestra ciudad y nuestro país, creemos que quitar la estatua será un símbolo de progreso y de nuestro compromiso para construir y mantener una comunidad de museos inclusiva y equitativa y una sociedad más amplia", dijo Ellen Futter, presidenta de esa institución.

También el bisnieto del presidente apoyó la iniciativa. "El mundo no necesita estatuas, reliquias de otra época, que no reflejen los valores de la persona que pretenden honrar ni los valores de igualdad y justicia. La composición de la estatua ecuestre no refleja el legado de Theodore Roosevelt. Es hora de mover la estatua y avanzar", afirmó Theodore Roosevelt IV, también fideicomisario del museo.

El Museo Americano de Historia Natural tiene una larga historia con el presidente 26 de EE.UU. desde su padre hasta su bisnieto y en su honor nombrará el Salón de la Biodiversidad como Theodore Roosevelt.

"La estatua ha sido controvertida durante mucho tiempo debido a la composición jerárquica que coloca a una figura a caballo y a otras caminando, y muchos de nosotros encontramos racistas sus representaciones de las figuras nativas americanas y africanas y su ubicación en el monumento", agrega la nota.