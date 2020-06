Cubanos varados en Nicaragua podrán regresar en vuelo humanitario el 30 de junio

Los más de 90 cubanos que llevan casi tres meses varados en Nicaragua pidiendo al gobierno de Cuba que los ayude a volver a su patria, tendrán la posibilidad de hacerlo el próximo 30 de junio.

El grupo, que quedó atascado en ese país centroamericano tras el cierre de fronteras por la pandemia de coronavirus, podrá regresar en un vuelo con destino a La Habana de la aerolínea mexicana de bajo costo Viva Aerobus.

Según dio a conocer en su muro de Facebook la Asociación de Cubanos Residentes en Nicaragua, el viaje es el resultado de una labor realizada de conjunto con la Agencia Merely Tours y otros operadores de ventas, la propia aerolínea y las oficinas diplomáticas cubanas en la ciudad de Managua y en México, así como varias organizaciones de solidaridad con la isla.

“El carácter humanitario de este vuelo está dado por su propia ejecución, en momentos en que no existen aún movimientos de la aviación comercial por causas de fuerza mayor que afectan a todas las naciones”, explicó el grupo en un comunicado.

“Esto significa que el boleto de regreso tiene un costo, que se corresponde al aseguramiento del movimiento de la aeronave de acuerdo a la aerolínea”, precisó.

La Agencia Merely Tours y la Aerolínea emitieron un documento conjunto en el que informan el horario del vuelo, que en principio está previsto para salir a las 10:40 am y llegar a las 14:50 pm.

Información del vuelo de Nicaragua a Cuba. Foto: Merely Tours

También se informó la forma de materializar el pago de los billetes, así como las medidas en cuanto al equipaje permitido y las normas de protección sanitarias que deberán cumplir los pasajeros durante el trayecto.

Una vez en Cuba, los viajeros tendrán que someterse a un periodo de cuarentena de dos semanas en instituciones habilitadas por las autoridades de salud.

Merely Tours solicitó a los cubanos que no hayan realizado su pago y su reserva, comunicarse con la entidad vía WhatsApp con mensajes de texto, no mediante audios ni llamadas, para facilitar la atención rápida a cada pasajero.

El grupo de más de 90 cubanos están desde abril pidiendo al consulado en Managua que los ayudara a volver a la isla. Muchos de ellos se encuentran desde marzo en la nación centroamericana, adonde viajaron fundamentalmente para hacer compras.

Tras cancelarse sus vuelos a La Habana y cerrarse todas las fronteras por la pandemia de coronavirus, poco a poco fueron agotando sus recursos económicos para hospedaje y alimentos.

En la oficina consular los representantes del gobierno castrista solo les respondían que no era posible trasladarlos en un vuelo humanitario porque las aerolíneas no estaban operando.

“Nos hemos encontrado con nicaragüenses que nos han ayudado en lo que han podido y gracias a eso hemos subsistido”, aseguró en mayo un hombre que no quiso ser identificado al portal web La Prensa.

Durante el mes de junio se han efectuado varios vuelos humanitarios que han permitido regresar a Cuba a ciudadanos que quedaron varados en otros países tras la crisis sanitaria originada por el coronavirus.

Un grupo compuesto por 37 cubanos regresaron de Panamá en un avión de la aerolínea COPA, que salió del aeropuerto Tocumén. Desde esa misma terminal también partieron otros dos vuelos humanitarios hacia Estados Unidos, uno con 150 personas hacia Miami y otro con 153 pasajeros hacia Houston.