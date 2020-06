El tenista Novak Djokovic da positivo al coronavirus tras participar en el Adria Tour

El tenista serbio Novak Djokovic, número uno en el ranking mundial, dio positivo al coronavirus tras participar en un torneo que él mismo organizó y que además de las competencias incluyó una gran fiesta en una discoteca.

El deportista de 33 años dio a conocer la noticia de su contagio en su cuenta de Twitter, en un comunicado en el que informó que su mujer Jelena también dio positivo a la prueba a la que ambos se sometieron el pasado lunes en Belgrado, capital de Serbia.

“Nada más llegar a Belgrado fuimos a hacernos la prueba. Mi resultado es positivo, como el de Jelena, mientras que las pruebas de nuestros niños son negativas”, detalló.

Djokovic participó la semana pasada en el torneo transfronterizo Adria Tour, organizado por él en las ciudades de Belgrado y Zadar, esta última situada en Croacia.

El evento tuvo que ser suspendido el domingo antes de llegar al final previsto, luego de que el tenista búlgaro Grigor Dimitrov fuese diagnosticado con el COVID-19. Posteriormente el croata Borna Coric y el serbio Viktor Troicki también confirmaron que se habían contagiado.

En su comunicado, Djokovic pidió perdón y explicó los motivos que lo animaron a efectuar el torneo en un momento en que aún Europa no se ha librado del todo del coronavirus.

“Todo lo que hicimos en el último mes lo hicimos con un corazón puro y sinceras intenciones. Nuestro torneo tenía la intención de unir y compartir un mensaje de solidaridad y compasión por toda la región”, precisó.

“El Tour ha sido diseñado para ayudar tanto a tenistas establecidos como a futuras promesas del sureste de Europa a tener acceso al tenis competitivo mientras los distintos torneos están suspendidos por la COVID-19. Nació como una idea filantrópica para dirigir todo el dinero recaudado a personas vulnerables y me conmovió ver la respuesta de todos”, añadió.

“Organizamos el torneo cuando el virus se había debilitado, confiados en que se cumplían las condiciones para albergarlo. Desafortunadamente, este virus sigue presente y es una nueva realidad con la que estamos aprendiendo a lidiar y convivir. Espero que las cosas se suavicen con el tiempo para que podamos reanudar nuestras vidas como eran”.

“Lamento profundamente cada caso individual de contagio. Espero que no complique la situación de salud de nadie y que todos estén bien. Me quedaré en autoaislamiento los próximos 14 días y repetiré el test dentro de cinco días”, concluyó.

La Asociación del Tenis Profesional (ATP) canceló todos sus eventos en febrero pasado, como medida de prevención de la pandemia.

El torneo Adria Tour no era un evento de la ATP. La primera parte se celebró en Serbia y contó con un aforo de 4.000 personas.

Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP, reprochó la actitud de todos los que intervinieron en el mismo.

“Esto es como cuando tus hijos empiezan a montar en bicicleta y les dices que se tienen que poner casco. Ellos te dicen que no, que no y que no. Entonces se montan en la bici y se caen. A partir de ahí ya se ponen el casco”, dijo al diario norteamericano The New York Times.

Además de las competiciones, los jugadores acudieron por la noche a bailar a un club de Belgrado, según muestran imágenes compartidas en Twitter por el australiano Nick Kyrgios.

En un video se puede ver a los deportistas disfrutando sin usar mascarillas ni respetar ninguna norma de aislamiento.

“Oraciones por todos los jugadores que han contraído el COVID-19. No me pregunten por nada que haya hecho que haya sido ‘irresponsable’ o clasificado como ‘estupidez’. Esto se lleva la palma”, se autocriticó el tenista.