La Habana sin nuevos casos de coronavirus por primera vez en 100 días, según el MINSAP

El Ministerio de Salud Pública de Cuba informó que por primera vez en cien días La Habana no reportó nuevos casos de coronavirus, algo que no sucedía desde el día 18 de marzo, según las estadísticas oficiales.

El doctor Francisco Durán, jefe nacional de Epidemiología del MINSAP, dio a conocer en conferencia de prensa la información, luego de actualizar los datos de la pandemia en la isla, que acumula hasta este viernes, a las 12 de la noche, dos mil 330 personas y de ellas se mantienen activas 55 pacientes.

"Si seguimos trabajando en la forma que lo estamos haciendo y todavía un poquito mejor (...) consolidaremos estos resultados", destacó el vocero del MINSAP durante su habitual comparecencia pública.

Desde que la enfermedad se detectó por primera vez en Cuba, el día 11 de marzo, el COVID-19 se expandió rápidamente por todo el territorio nacional y la capital se convirtió en el principal foco de infección, llegando a acumular hasta la fecha mil 285 personas contagiadas, lo que representa el 55.5 % de todo el país.

Con la información dada en la mañana de este sábado, la tasa de incidencia de La Habana, con los datos que se corresponden a los últimos 15 días, disminuyó a un 4.07 %, ya que en ese período de tiempo se han detectado 87 nuevos casos, según el MINSAP.

Durante 100 días consecutivos en La Habana se han registrado de manera constante nuevos casos de COVID-19 y la mayor cantidad de contagios se centran en Centro Habana, Cotorro, La Lisa, Habana del Este y Cerro.

El mayor número de diagnósticos positivos se detectó el día 1 de mayo, cuando el MINSAP afirmó que solo en La Habana hubo un total de 64 nuevos casos. Desde el inicio de la pandemia ha sido el mayor saldo que las autoridades de la isla han informado.

Actualmente la isla se encuentra en una etapa de regreso a la normalidad y la mayor parte del territorio se haya en la Fase 1, excepto La Habana por el elevado número de contagios y enfermos existentes. Sin embargo, hoy fueron informados nuevos 4 enfermos en Mayabeque, lo que pudiera suponer que existe un pequeño foco de infección en ese territorio.

De cara a la normalidad, algunos servicios básicos se abren al público, el turismo nacional es ya una realidad y aunque hasta el momento no existe una fecha que precise cuándo comenzara la llegada de turismo internacional, el gobierno si precisó que en la Fase 1 los aeropuertos no abrirán todavía y que La Habana no se contempla por el momento en los planes, por la situación epidemiológica existente.

Así mismo, se confirmó que durante las tres etapas será obligatorio el uso del nasobuco o mascarilla, como medio de protección para evitar la propagación de la enfermedad, aunque precisaron que habrá diferencias.

“Cuando nos montemos en un ómnibus o vayamos a una tienda es obligatorio. No solo es necesario para protegerse uno mismo, sino todas las personas”, recalcó el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda.