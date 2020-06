Bruzón responde a ataques de la prensa oficialista: "En Cuba han preferido hundir el deporte a flexibilizar políticas rígidas"

El ajedrecista cubano Lázaro Bruzón respondió a los ataques del medio oficialista Telemayabeque, que utilizó palabras como "vergüenza", "esclavos" y "mercancía" para arremeter contra Leinier Domínguez, Yuniesky Quezada y Bruzón por haberse ido de Cuba.

"Este tipo de publicaciones tan mediocres cuesta creer que vengan de parte de un medio oficial. Quizás es el momento ideal para aclarar algunas cosas", comenzó Bruzón su escrito en Facebook.

"Cuando vivía en Cuba, a lo largo de mi carrera, varios de mis amigos se fueron a residir a otros países. Yo siempre mantuve excelentes relaciones con todos ellos. Seguían siendo mis compañeros de equipos, en infinidad de veces compartimos fuera de Cuba, me quedé en sus casas y jamas los vi de otra manera que como colegas y amigos. Puedo decir con orgullo que siempre mantuve excelentes relaciones con todos esos ajedrecistas que allá tildaban de traidores", contó el ajedrecista.

Bruzón agradeció a todos los cubanos que lo siguen y que le han mostrado su apoyo durante el tiempo que lleva fuera de Cuba y señaló que siempre "trate de dar lo mejor no solo de forma individual, si no como parte del movimiento ajedrecístico cubano" y que por sus posturas tuvo que enfrentar cuestionamientos en varias ocasiones.

"Los tres ajedrecistas que estamos ahí ni siquiera nos quedamos con el pasaporte oficial, no abandonamos ningún evento, salimos de Cuba sin violar ninguna ley", aclaró. "¿Cuál es nuestro delito? Que somos personas con criterio propio. Yo no salí de Cuba buscando absolutamente nada material, no lo necesitaba ni lo necesito ahora. Soy una persona muy feliz con una vida plena, mis triunfos son mi familia y mis amigos".

El holguinero explicó que salió de Cuba "necesitaba crecer como ser humano, ya eso lo he dicho, el techo estaba muy cerca y repito que no hablo de dinero ni cosas materiales, no quería seguir siendo un ajedrecista sin lo básico para desarrollar mi carrera, el internet".

Facebook / Telemayabeque

"Para los que todavía cuestionan o tienen la duda sobre el motivo por el cual un deportista no puede competir de forma normal por su país residiendo en otro, eso pregúntenselo a los dirigentes del deporte y de Cuba que han preferido que se hunda el deporte a flexibilizar políticas muy rígidas y pasadas de tiempo", señaló el GM.

"En el mundo entero los deportistas viven donde entiendan y siguen representando a sus respectivos países, eso mismo yo quería hacer, pero no me dejaron otra opción. Los culpables de que en Cuba no sea así son esos mismos que nos llaman traidores y mercenarios. La vergüenza y los esclavos son los que se prestan para hacer este tipo de publicaciones, repitiendo cosas sin ningún sentido y ninguna prueba.

"Mi deseo es pasar página a todo esto pero no bajaré la cabeza ni dejaré pasar ninguna calumnia de estos títeres. El que tenga cualquier duda o quiera debatir o preguntar lo que sea estoy dispuesto a debatirlo, siempre y cuando lo hagan con respeto", finalizó el ajedrecista.

Telemayabeque compartió este domingo una publicación en la que aparecían Bruzón, Leinier y Quezada juntos, celebrando el Día de los Padres.



"Realmente da mucha vergüenza actitudes como estas. Hay actitudes legales que no son éticas. Las vemos todos los días y algunos piensan que es normal, que no pasa nada. La esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. Cuando te sientes atado por cuatro monedas dejas de ser un ser humano para convertirte en mercancía. Qué pena!", escribió junto a la imagen el medio oficialista.

En su post de respuesta, Bruzón recibió montones de muestras de apoyo y muchos cubanos aseguraron que los ajedrecistas no les producen vergüenza alguna, sino orgullo.