Unión Europea prohíbe entrada a viajeros de Cuba tras la apertura de fronteras

La Unión Europea dejó a Cuba fuera de la lista de países que podrán entrar a su territorio tras la apertura de fronteras, que comenzará de manera gradual a partir del 1ro de julio.

Las condiciones valoradas para la selección de los países que tendrán acceso a los estados europeos fueron la incidencia del coronavirus y la cantidad de casos activos actuales, y también la reciprocidad, o sea, que el país permita entrar a los ciudadanos europeos a su territorio.

La decisión fue finalmente pactada este lunes por los representantes permanentes de los Estados miembros ante la Unión Europea, tras varias semanas de negociación.

Según dos borradores de la lista a los que tuvo acceso The New York Times, la Comunidad Europea habría contemplando la inclusión de Cuba en el listado de países que podrán visitar las naciones Schengen una vez que se reabran las fronteras internacionales, pero finalmente no fue incluida en el listado definitivo.

La lista mantiene el veto a más de 150 países, entre ellos Estados Unidos, México, Brasil, Rusia, India, Venezuela y Cuba.

La decisión de los países vetados ha generado cierto revuelo, ya que si bien está explícito el criterio de reciprocidad –lo cual aplicaría para el caso de Cuba que aún mantiene sus fronteras cerradas–, en la lista hay países como Argelia, cuyos ciudadanos tendrán libre acceso a la Unión Europea y que también tiene sus fronteras cerradas.

Además, China está pendiente de incluirse si el gobierno chino autorizara la entrada de ciudadanos europeos al país asiático, 'oportunidad' que no se le ha dado a otros países en los que el criterio de reciprocidad los ha excluido de la lista.

Entre los países que tendrán permiso para entrar a territorio europeo una vez abran las fronteras están Australia, Canadá, Corea del Sur, Japón, Georgia, Marruecos, Montenegro, Nueva Zelanda, Ruanda, Serbia, Tailandia, Túnez y Uruguay.

No obstante, la inclusión en la lista no garantizará la entrada de personas procedentes de esos países a todos los países de la comunidad Schengen. Cada nación europea podrá decidir si no considera confiable a viajeros de algún lugar en particular.

La Unión Europea prevé una revisión del listado cada 15 días, para añadir nuevos países seguros o excluir a algunos que ya están pero situación epidemiológica se muestre comprometida.