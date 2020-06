Eduardo del Llano cuestiona el papel de la prensa estatal de Cuba tras la muerte de Hansel Hernández

El escritor, guionista y director de cine Eduardo del Llano, se refirió sobre el obsoleto papel de la prensa en Cuba a propósito de la muerte del joven Hansel Ernesto Hernández Galiano por el disparo de un policía y la tardanza de los medios oficialistas en dar la noticia.

"Yo tiendo a creer en lo que dice el gobierno al respecto, pero igual después que he leído otras cosas y muchas que cuestionan la versión oficial... entiendo perfectamente que la gente tenga dudas razonables... no hay un periodista en Cuba que siga el caso, como tampoco entran a los procesos judiciales que atañen directamente a la policía porque se supone que es a puertas cerradas, pero es que cuando atañe a la población civil debería estar involucrado", dijo el creador en una nueva directa en Facebook.

Con uno de los nombres de uno de sus cortos más conocidos, Brainstorming, Del Llano aseguró que en Cuba no se puede vivir sin médicos e ingenieros, pero sí sin la prensa estatal porque no confía en la población para procesar la información y pensar por ellos mismos sobre sucesos como el de Guanabacoa o el muro en del Paseo Marítimo de Miramar, también en La Habana.

El director criticó que, como en su corto, la prensa cubana sigue padeciendo la falta de iniciativa propia de los periodistas de buscar la noticia e investigar, a la espera de lo que dicten los ministerios y organismos del país. La nota oficial del Ministerio del Interior (MININT) llegó días después de que circulara en las redes sociales.

"Que la gente reúne diez mil firmas para una cosa así a mí me parece absolutamente legítimo, incluso que la gente se manifieste en la calle para una cosa así", señaló en la citada red social. Este martes está convocada una protesta pacífica para exigir justicia por la muerte de Hansel Hernández, así como mayor libertad de expresión y la libertad de los presos poíticos.

El creador apuntó que por no informar a tiempo o hacerlo de manera errónea, como la nota estatal sobre el muro de 3ra y 70, "la gente acude a estos métodos alternativos de información, que muchas veces están llenos de mentira con esto del chico muerto en Guanabacoa. Primero se dijo que la policía lo mató porque no llevaba nasobuco".

"Tiendo a creer en la versión oficial, pero me molesta que se dé días después, en primer lugar por el Guerrero... y no se sigue la noticia y se acabe con esto: 'bueno esto es lo que había que decir y aquí no hay más nada que hacer'. Y por eso estamos como estamos en muchísimas cosas", reiteró.

Eduardo del Llano concluyó con un reto para las autoridades cubanas: que desaparezcan la prensa por un año, a ver cuántas firmas se recogen para que vuelva. Durante la emisión agregó que los medios podrían desaparecer y publicar cosas una vez a la semana y nadie las extrañaría porque, como en el resto del mundo, la gente se informa por Internet.

Varios cubanos opinaron que "la prensa cubana oficial debe ya ser inmediata, como es en el mundo, así evitar las especulaciones en la red y las falsas noticias, la noticia debe darse como acontecimiento y cuando concluya la investigación deben darse los resultados".

Otros fueron más críticos con los medios estatales.

Uno escribió que está suscrito a casi todos los periódico y prácticamente no los lee "porque se han vuelto obsoleto, por una parte por las redes y por otra por la poca profundidad de las noticias" y y "no lo había pensado, pero es verdad... la prensa no informa, solo nos da la posición oficial del gobierno, ya la noticia nos llega por otro lado".

"Los periodistas se han refugiado en una burbuja gremial, artística, periodística; en la que presuponen que solo deben -y de hecho lo hacen- fungir como "relaciones públicas" del ente oficial. Y no digo que no haya un perfil o un sesgo o pauta editorial, ¡qué en todas partes lo hay! Pero concluyendo: el término 'prensa', es en Cuba una aberración atrofiada de lo que debería ser", señaló un ciudadano.