Elián con pulóver Tommy Hilfiger celebra los 20 años de su retorno de Estados Unidos

Elián González fue entrevistado por el noticiero de televisión oficialista con motivo de los 20 años de su regreso a la isla desde EE.UU., vestido con un pulóver de la marca estadounidense Tommy Hilfiger.

Durante la entrevista, González aseguró, con el tono maquinal que lo caracteriza tras años de adoctrinamiento puro, que el “pueblo cubano” no recordaba a los “traidores” ni a los “vendepatrias”, a la vez que celebró su retorno.

“Hemos seguido el camino correcto, porque si hoy, veinte años después, se nos sigue recordando y se nos sigue teniendo presentes en el corazón de los cubanos, nos hace sentir que no los hemos traicionado, porque el pueblo cubano no recuerda a sus traidores, no recuerda a los vendepatrias”, dijo durante la entrevista.

“Entendiendo el sentir más amplio de ese regreso, me doy cuenta de que significó volver al pueblo. Significó la victoria de nuestro comandante (Fidel Castro), de nuestro pueblo y de mi padre frente a todos los que intentaron hacer injusticia y los que intentaron ver débil a la patria y hacerla sufrir por un hijo más”, expresó poco antes.

Siete meses se extendió la batalla por Elián hasta su regreso que aconteció el 28 de junio del año 2000. Hace una semana, coincidiendo con la fecha del Día de los Padres, el joven anunció que pronto tendría un hijo con su novia, Ilianet Escaño Valdés.

“Pronto empezaré a entender lo que verdaderamente significa ser padre, pero lo que conozco hasta el momento, es sobre cómo es mi padre y solo espero hacerlo la mitad de bien que él lo hizo conmigo y ya sabré que voy por buen camino. Felicidades papá, no eres un súper héroe, o mi mejor amigo, eres mi padre y con eso es más que suficiente. Gracias”, escribió Elián en su cuenta de Facebook.

En diciembre de 2019, habiendo cursado estudios de ingeniería industrial, González fue declarado “Hijo Ilustre de Cárdenas” y aseguró que nunca se irá de la isla. También dijo que sentía infinito orgullo por la batalla de ideas de Castro y afirmó que “no lo he defraudado ni lo voy a defraudar”.

El caso de Elián González representó conflicto tripartito entre La Habana, Washington y Miami, donde salieron a flote muchas tensiones y el discurso del castrismo contra el exilio, satanizado desde el inicio de la llamada revolución, cobró más fuerzas.

La disputa y la historia del niño balsero acaparó la atención internacional. Con solo cinco años, Elián fue hallado flotando sobre un neumático a tres millas de la costa, en las cercanías de Fort Lauderdale.

El fenómeno desató una polarización entre los cubanos exiliados sobre el destino del menor y, al mismo tiempo, avivó tensas discrepancias sobre la política y los asuntos legales de Estados Unidos en relación con Cuba. En la isla, bajo el mandato de Fidel Castro, surgió la llamada “Batalla de Ideas” y espacios propagandísticos mediáticos como la Mesa Redonda llegaron para quedarse hasta estos días.

La imagen de Elián apareció en tres ocasiones -entre enero y mayo de 2000- en la portada de la revista Time, lo cual puede considerarse un récord para una figura cubana. Incluso tuvo una moneda conmemorativa de plata de alta calidad, diseñada por el artista ruso Alexander Shagin.

El 19 de abril de 2000, el Tribunal de Apelaciones de Atlanta dictaminó que el menor debía permanecer en Estados Unidos hasta que se agotara el proceso legal del caso, provocando una reacción de euforia en los detractores del castrismo y la familia de Elián que lo había acogido en Miami.

Sin embargo, tres días después, un operativo federal de hombres armados con ametralladoras y gas pimienta irrumpieron en la vivienda donde estaba el niño arrancándolo de los brazos de Donato Dalrymple, el pescador que lo había rescatado en el mar.

La foto del momento fue tomada por Alan Díaz (fallecido en 2018), y mostraba a un agente apuntado su arma mientras Elián mostraba un rostro aterrorizado. La imagen, que recorrió el mundo, ganó un premio Pulitzer.