En plena crisis, Cárdenas marcha por la “batalla de ideas” con Elián González al frente

Marcha por la Batalla de Ideas en Cárdenas

Elián González, el niño balsero convertido hoy en diputado y defensor del régimen cubano, encabezó este sábado una marcha que conmemoró un aniversario de la llamada “Batalla de Ideas”.

González estuvo acompañado de una parte de su familia y “su hermosa hija”, informó la Agencia Cubana de Noticias (ACN).

La marcha transcurrió desde la avenida Coronel Verdugo, entre Ayllón y Ruiz hasta el Museo de la Batalla de Ideas, en esa ciudad matancera.

En el museo se develó una exposición de “dibujos de estudiantes de las distintas enseñanzas relacionados con la lucha por el regreso de Elián a Cuba”.

Además, estuvieron en la marcha Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en la provincia de Matanzas y Marieta Poey Zamora, gobernadora de la provincia.

En medio de la crisis estructural que padece la sociedad cubana, el régimen cubano sigue destinando recursos al ceremonial vacío de su propaganda.

Lo más leído hoy:

Veinticinco años después del caso que lo convirtió en símbolo del enfrentamiento entre Cuba y Estados Unidos, el antiguo niño balsero defiende hoy con fervor el mismo sistema que lo utilizó como estandarte político, y desde el poder, culpa al “imperio” de todo lo que ocurre en la Isla.

En octubre pasado, responsabilizó al gobierno de Estados Unidos de la grave crisis que atraviesa Cuba y aseguró que en la Isla “no se cometen grandes errores”.

La “Batalla de Ideas” en Cuba fue una campaña política y propagandística masiva, impulsada en 2000 por Fidel Castro, con motivo del caso de González, para reafirmar el control estatal.