Elián González, el niño balsero convertido hoy en diputado y defensor del régimen cubano, encabezó este sábado una marcha que conmemoró un aniversario de la llamada “Batalla de Ideas”.
González estuvo acompañado de una parte de su familia y “su hermosa hija”, informó la Agencia Cubana de Noticias (ACN).
La marcha transcurrió desde la avenida Coronel Verdugo, entre Ayllón y Ruiz hasta el Museo de la Batalla de Ideas, en esa ciudad matancera.
En el museo se develó una exposición de “dibujos de estudiantes de las distintas enseñanzas relacionados con la lucha por el regreso de Elián a Cuba”.
Además, estuvieron en la marcha Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en la provincia de Matanzas y Marieta Poey Zamora, gobernadora de la provincia.
En medio de la crisis estructural que padece la sociedad cubana, el régimen cubano sigue destinando recursos al ceremonial vacío de su propaganda.
Veinticinco años después del caso que lo convirtió en símbolo del enfrentamiento entre Cuba y Estados Unidos, el antiguo niño balsero defiende hoy con fervor el mismo sistema que lo utilizó como estandarte político, y desde el poder, culpa al “imperio” de todo lo que ocurre en la Isla.
En octubre pasado, responsabilizó al gobierno de Estados Unidos de la grave crisis que atraviesa Cuba y aseguró que en la Isla “no se cometen grandes errores”.
La “Batalla de Ideas” en Cuba fue una campaña política y propagandística masiva, impulsada en 2000 por Fidel Castro, con motivo del caso de González, para reafirmar el control estatal.
Preguntas frecuentes sobre Elián González y la situación en Cuba
¿Por qué Elián González culpa a Estados Unidos de los problemas en Cuba?
Elián González, actualmente diputado en Cuba, sostiene que la crisis económica y social en Cuba es resultado de las sanciones y el embargo impuesto por Estados Unidos. Afirma que estas medidas dificultan el desarrollo económico del país y considera que el bloqueo ha sido un obstáculo constante para el progreso de la isla.
¿Cuál es el papel de Elián González en el régimen cubano actual?
Elián González es un diputado en la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba y un defensor ferviente del régimen cubano y sus ideales revolucionarios. Ha sido utilizado como un símbolo propagandístico desde su regreso a Cuba en el año 2000, y sigue promoviendo la narrativa oficial del gobierno, especialmente en relación con Fidel Castro.
¿Qué fue la "Batalla de Ideas" en Cuba?
La "Batalla de Ideas" fue una campaña política masiva lanzada por Fidel Castro en el año 2000, utilizando el caso de Elián González como un símbolo para reafirmar el control estatal y el discurso revolucionario en Cuba. Esta campaña se centró en la propaganda y la movilización ideológica para consolidar el poder del régimen.
¿Cómo ha sido la relación de Elián González con Fidel Castro?
Elián González considera a Fidel Castro como una figura paterna y protectora, y ha expresado repetidamente su gratitud hacia él por su influencia y cuidado. Desde su infancia, ha mantenido una estrecha relación con las instituciones del régimen y ha sido un defensor constante de la narrativa oficial del gobierno cubano.
