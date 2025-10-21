Elián González culpa a EE.UU. de los problemas de Cuba y afirma que “no cometemos grandes errores”

Vídeos relacionados:

Elián González, el niño balsero convertido hoy en diputado y defensor del régimen cubano, responsabilizó al gobierno de Estados Unidos de la grave crisis que atraviesa Cuba y aseguró que en la Isla “no se cometen grandes errores”.

Durante una entrevista concedida al portal de noticias Diario Red, de línea editorial afín a la izquierda latinoamericana, González sostuvo que “la situación que vive el pueblo cubano es introducida y recrudecida por una política exterior de Estados Unidos”, a la que calificó como una “asfixia económica” dirigida por figuras como el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio.

“El bloqueo lleva más de 60 años, pero hoy, con figuras como Trump y Marco Rubio, un odiador nato de Cuba, se han aplicado todas las medidas que en su momento quedaron escritas y no se habían ejecutado”, afirmó.

Según el diputado y vocero fiel del régimen, las sanciones impuestas por Washington “encerraron la economía cubana” y “dificultan la obtención de medios y recursos para desarrollarse”, llegando incluso —dijo— a impedir “un flujo económico normal con otros países”.

González, que representa a Cárdenas (Matanzas) en la Asamblea Nacional, también defendió la gestión del régimen al afirmar: “No es que cometamos grandes errores, pero suponiendo que los cometamos, nuestro principal freno es el bloqueo y la inclusión de Cuba en una lista espuria de países patrocinadores del terrorismo, cuando en realidad hemos sido víctimas de actos de terror”.

Durante la entrevista, realizada en México durante el Noveno Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba, el ex “niño símbolo” de la propaganda castrista reiteró los argumentos oficiales de La Habana y culpó a Estados Unidos de los problemas internos de la Isla, sin reconocer las profundas causas estructurales, la ineficiencia económica ni la represión política del régimen.

Lo más leído hoy:

Elián, el niño que más ha decepcionado al pueblo cubano y cuya madre murió tratando de darle libertad, también aprovechó el espacio para elogiar a gobiernos aliados de la región, como los de Claudia Sheinbaum en México y Gustavo Petro en Colombia, por “no dejar sola a Cuba” y respaldar su exclusión de la Cumbre de las Américas.

“La solidaridad no es solo material, también es moral; sentir el apoyo del otro nos hace sentir bien”, dijo.

Veinticinco años después del caso que lo convirtió en símbolo del enfrentamiento entre Cuba y Estados Unidos, el antiguo niño balsero defiende hoy con fervor el mismo sistema que lo utilizó como estandarte político, y desde el poder, culpa al “imperio” de todo lo que ocurre en la Isla.

En los últimos días, el actual vocero del régimen y monigote de la retórica de la cúpula ha regalado declaraciones que son una verdadera joya de la campaña propagandística del gobierno.

En declaraciones recientes, González aseguró que “muchos de los cubanos que han emigrado volverán encantados” cuando mejore la economía del país.

Opinó también que el éxodo incontenible de cubanos en los últimos años responde sobre todo a causas económicas y expresó su confianza en que, al revertirse la crisis, muchos retornarán “porque el cubano es muy patriota y familiar”.