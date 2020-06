Cubana pide desesperada viajar a La Habana para despedirse de su mamá enferma

Yanelis López, una joven cubana residente en Estados Unidos, está desesperada por regresar a Cuba para despedirse de su mamá que se encuentra gravemente enferma de cáncer.

La mujer, de 32 años, dijo a CiberCuba que su mamá, Daysi González, enfermó a mediados de mayo y fue diagnosticada con cáncer de pulmón.

En consultas posteriores -explica- los médicos determinaron que el tumor había hecho metástasis ósea y cerebral, y ahora se encuentra entre la vida y la muerte.

"Tiene un cáncer que es fulminante. Está medicada con morfina cada 3 horas", relató su hija, quien vive en Miami pero mantiene su residencia en Cuba.

Yanelis, madre de tres hijos, no para de llorar y dice que ha escrito a todas las instancias para que le autoricen a abordar un vuelo humanitario con destino a La Habana.

"Yo tengo 3 niños y no he salido de mi casa desde marzo, yo no tengo coronavirus", explicó.

"Solo pido que me den la oportunidad de verla por última vez. Que no se vaya con las ganas de verme. Y siento que tengo tan poco tiempo", lamentó.

Afirma que el cáncer que padece su mamá es muy agresivo, que se ha expandido a las costillas, a los senos, y fue el causante de una hemorragia por la que estuvo hospitalizada hace dos semanas.

Daysi tiene de 58 años y estuvo ingresada hace 12 días por un derrame cerebral: "Los especialistas detectaron que tenía un tumor en la cabeza; sin embargo, en unos exámenes realizados hace 3 días concluyeron que eran muchos más, tenía cinco tumores. Tras estabilizarla la mandaron para la casa", comentó Yanelis.

"Estoy destruida desesperada por llegar a tiempo para verla. Le he escrito al consulado de Cuba en Washington, al vicecónsul, a la Cancillería, a la Cruz Roja, a Miguel Díaz-Canel y a su esposa, y nada, nadie me da una respuesta", explicó entre lágrimas.

"Les suplico, estoy desesperada, no quiero que mi mamá se vaya con las ganas de verme", reiteró.

Yanelis recuerda que el pasado 4 de junio salieron hacia Cuba dos vuelos humanitarios, pero no pudo abordarlos porque faltaba el permiso de las autoridades de la isla.

"Fui al aeropuerto a implorar, a rogar que me montaran en ese avión y me dijeron que solo el consulado puede autorizarlo. No entiendo un vuelo humanitario y mi caso que es de humanidad... de vida o muerte", comentó.

La crisis generada por la pandemia del coronavirus ha afectado la vida de decenas de cubanos que quedaron varados en otros países o que, como Yanelis, están secuestrados entre graves problemas familiares y los trámites burocráticos que le impiden regresar a la isla.

Cuba se vio obligada a cerrar sus fronteras de forma parcial el pasado 24 de marzo y de forma total el 1 de abril, y desde entonces centenares de cubanos apremiados por llegar a su país siguen sin tener una fecha de retorno.

Hasta el momento la isla no ha hecho oficial cuándo abrirá sus fronteras para cubanos residentes.