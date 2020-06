Mónica Baró denuncia la presencia de una patrulla frente a su casa

La periodista independiente cubana Mónica Baró Sánchez denunció en su perfil de Facebook que desde las 8:30 de la mañana hay una patrulla policial frente a su casa.

El régimen cubano ha desplegado la fuerza policial frente a las casas de varios opositores para tratar de intimidarlos y que no participen de una manifestación pacífica convocada para exigir respuestas al Estado sobre la muerte del joven Hansel Hernández Galiano a causa de un disparo por un policía cubano.

“Aproximadamente desde las 8:30 de la mañana, quizás desde mucho antes, frente a mi edificio hay parqueada una patrulla con el número 129” informó Mónica en la red social Facebook.

Otros opositores han sido detenidos esta mañana al salir de sus casas o se les interrumpieron los datos móviles para que no tengan modo de reportar lo que pueda ocurrir en la cita que se producirá a las 11 de la mañana frente al Cine Yara.

El rapero Maykel Osorbo, por ejemplo, fue detenido al salir de su vivienda cuando se dirigía a la manifestación pacífica. El artista pudo transmitir en vivo el momento en el que salía de su domicilio con una bandera cubana y paró de grabar cuando se le acercaron unos oficiales de la PNR para detenerle.

En su mensaje Mónica Baró alerta que es posible que le quiten los datos móviles de su teléfono. Esta técnica fue empleada hoy contra la reportera de CiberCuba Iliana Hernández.

En la Post Data de su mensaje Mónica indica: "si no me comunico en lo adelante es que me cortaron el acceso a las comunicaciones, pero buscaré la forma de mantener a mis personas allegadas al tanto de mí".

Omara Ruiz Urquiola también se ha quedado sin acceso a Internet el mismo día en que han sido convocadas manifestaciones pacíficas.

También el activista cubano Juan Antonio Madrazo Luna denunció este martes que la policía no le permite salir de su casa para asistir a las protestas pacífica por Hansel Hernández Galiano y que pasó la noche arrestado en un calabozo de la policía.

Varios activistas independientes cubanos lanzaron la convocatoria para este martes en La Habana y otras ciudades del país para realizar una protesta pacífica y exigir justicia para el joven Hansel Hernández Galiano, quien murió por un disparo de un policía en Guanabacoa.

Desde el fin de semana la iniciativa se divulgó en redes sociales. Un comunicado enviado a CiberCuba recoge que en cada cabecera provincial hay puntos para la manifestación pacífica, cumpliendo con las medidas de seguridad por el coronavirus y con la indicación de no caer en las provocaciones, ni hacer resistencia física a la policía o cualquier otra persona.