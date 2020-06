Activista cubano denuncia arresto domiciliario tras pasar la noche en un calabozo de La Habana

El activista cubano Juan Antonio Madrazo Luna denunció este martes que la policía no le permite salir de su casa para asistir a las protestas pacífica por el joven muerto por un disparo de un policía en La Habana y que pasó la noche arrestado en un calabozo de la policía.

"Tengo muchísima rabia al igual que muchísimos ciudadanos de este país. Rabia e indignación por la indiferencia de un poder hegemónicamente blanco y racista que desprecia a la otredad. Me duele más la rabia y la indignación que el dolor de cabeza, el dolor de garganta y la presión alta que tengo ahora después de una noche fría de calabozo en la unidad de la PNR de Zapata y C", escribió en Facebook.

Madrazo, quien es coordinador nacional del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, detalló que fue "secuestrado (este lunes) por agentes del Estado, un oficial del departamento de enfrentamiento de la Seguridad del Estado con un agente de policía me identificaron y me llevaron para la unidad" sobre las 10 y media de la noche cuando salió a botar la basura.

Durante la madrugada fue interrogado por el mayor Alejandro, quien le comunicó que tenía limitación de movimiento, que no iba a salir de su casa hoy y que no tenía permitido protestar porque "no hay rebeldía de ningún tipo, quien proteste hoy se va hasta por propagación de epidemia", apuntó.

En un video compartido por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Madrazo reiteró el apoyo a la manifestación que pide justicia para Hansel Ernesto Hernández Galiano.

El activista apuntó que puede ser procesado penalmente en las próximas horas pues "así lo dispone la Ley en tiempo de emergencia y de guerra".

"La Avenida 23 ahora es un panal de patrullas policiales y agentes identificando personas que le pueden resultar sospechosa", señaló sobre uno de los principales puntos de esta protesta en La Habana. Además, se convocó para otros lugares de Cuba.

"Hay que empujar al Estado a implementar políticas públicas contra el racismo y la discriminación. El experimento socialista ha fallado en esta misión, ha sido todo un fracaso moral. La violencia policial en Cuba es una realidad que tenemos derecho a denunciar. Violencia con perfiles raciales", agregó.

La artista Tania Brugueras fue detenida tras pedirle a la policía que se pusiera del lado del pueblo en las manifestaciones de este martes.

También otros activistas denunciaron la prohibición de salida de sus casas y a la periodista de CiberCuba en La Habana, Iliana Hernández, le quitaron el acceso a Internet horas antes de esta protesta por Hansel Hernández y mayor libertad en Cuba.