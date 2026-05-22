Amelia Calzadilla responde tras polémica con Carolina Barrero por su nuevo partido político

Amelia Calzadilla publicó este viernes un mensaje público en sus redes sociales respondiendo de forma indirecta a la polémica desatada tras las declaraciones de Carolina Barrero sobre la fundación del Partido Liberal Clásico Cubano, sin mencionar nombres.
Calzadilla, quien fuera coordinadora de programas de la organizaciónCiudadanía y Libertad antes de fundar su propio partido, afirmó que no piensa responder a las críticas. «No pienso responder, primero porque no tengo tiempo y segundo porque sólo me importa ahora la libertad que me devolverá a mi casa y el liberalismo, que estoy segura será la solución económica, política y social que necesita nuestra nación», escribió.
La activista calificó la situación de «circo de difamaciones y sospechas» y advirtió que mantendría el silencio sobre ciertas verdades privadas. «Mantendré la ética, en especial para resistirme a la tentación de contar todas mis verdades, porque no todo es público, algunas cosas merecen mantenerse en silencio», añadió.
La polémica estalló el jueves tras unas declaraciones de Barrero en entrevista con Tania Costa desde Berlín, en las que aseguró que ni ella ni su equipo sabían que Calzadilla planeaba fundar un partido. «Nosotros nos quedamos tan perplejos como cualquiera porque ni el equipo ni yo sabíamos de esto y nos enteramos por redes sociales», afirmó Barrero.
Sin embargo, varios integrantes del partido ofrecieron una versión distinta de lo ocurrido. Lucio Enríquez Nodarse, tesorero del Partido Liberal Clásico Cubano, publicó este viernes en Facebook que Barrero sí estuvo dentro del grupo de trabajo de WhatsApp donde se organizó el partido.
Según Nodarse, Barrero abandonó el grupo tras una discusión interna sobre la definición ideológica del partido. El tesorero afirmó que algunos miembros propusieron eliminar la palabra «centro» del posicionamiento político y definir al partido como de derecha liberal clásica. «O quitan eso, o yo no sigo aquí», escribió Nodarse sobre su postura durante el debate. Según su versión, Barrero salió del grupo antes de participar en la votación. Añadió que fue Lázaro Mireles quien propuso someter el asunto a votación.
La activista y periodista independiente Iliana Hernández también cuestionó públicamente la versión ofrecida por Barrero. «En esta fecha ya Carolina Barrero sabía de la existencia del partido, Amelia habló con ella en persona el 14 de abril, la pareja de Carolina es testigo de esa conversación», escribió Hernández.
El Partido Liberal Clásico Cubano fue presentado formalmente en Madrid el 19 de mayo, con Calzadilla como presidenta y Nodarse como tesorero. El partido se define como de derecha liberal clásica, con énfasis en economía de mercado y reducción del poder estatal, e inspirado en el ideario de José Martí. Anteriormente había circulado bajo el nombre de Partido Liberal Ortodoxo Cubano.
Calzadilla cerró su publicación anunciando un evento en Madrid para esa noche: la bienvenida al Padre Alberto Reyes, a quien describió como parte de lo que «sí vale la pena hablar». La controversia ocurre apenas un mes después de que Calzadilla y Barrero viajaran juntas a Bruselas para reunirse con parlamentarios europeos y pedir la suspensión del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y Cuba.
Preguntas Frecuentes sobre el Conflicto entre Amelia Calzadilla y Carolina Barrero por el Partido Liberal Clásico Cubano
CiberCuba te lo explica:
¿Qué llevó a Amelia Calzadilla a fundar el Partido Liberal Clásico Cubano?
Amelia Calzadilla fundó el partido porque cree firmemente en el futuro de Cuba y en la caída de la dictadura. Su motivación principal es estar preparada para cuando el país pueda reconstruirse como una nación libre. A pesar de las críticas y los ataques, su convicción es que el liberalismo será la solución económica, política y social que Cuba necesita.
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¿Cuál es la postura de Carolina Barrero respecto a la fundación del partido de Calzadilla?
Carolina Barrero aseguró que desconocía los planes de Calzadilla para fundar el partido y se enteró por las redes sociales. Sin embargo, fue desmentida por miembros del partido que sostienen que Barrero estuvo en el grupo de trabajo donde se organizó la fundación del partido. Barrero también comentó que su organización, Ciudadanía y Libertad, no puede estar vinculada a ideologías políticas, lo que llevó a la separación de Calzadilla del grupo.
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¿Cómo ha sido la respuesta del público a la creación del Partido Liberal Clásico Cubano?
El anuncio del partido generó un apoyo masivo entre cubanos del exilio y de la isla. Muchas personas expresaron su respaldo, solicitaron membresía y vieron en Calzadilla una posible candidata a la presidencia de Cuba. Sin embargo, también enfrentó críticas y burlas, especialmente por parte de programas oficialistas que intentaron desacreditar la iniciativa.
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¿Qué ideología sigue el Partido Liberal Clásico Cubano?
El partido se define como de derecha liberal clásica, inspirado en el ideario de José Martí. Prioriza la economía de mercado y la reducción del poder estatal como pilares fundamentales para el desarrollo de Cuba. El partido fue presentado formalmente en Madrid, y anteriormente circulaba bajo el nombre de Partido Liberal Ortodoxo Cubano.
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