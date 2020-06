Lele Pons muestra su impresionante transformación física tras dos meses de entrenamiento

La cuarentena le ha sentado genial a la influencer venezolana Lele Pons, quien aprovechó estos últimos meses para entrenar duramente y poner en forma su silueta.

La naturalidad y espontaneidad de la cantante de Celoso son dos de las cualidades que la han convertido en toda una estrella de las redes sociales. Y, por eso, tras someterse a un entrenamiento intensivo durante los dos últimos meses con la entrenadora personal Diana Maux, quiso compartir con sus más de 40 millones de followers de Instagram su cambio físico con fotos del antes y el después que reflejan su transformación.

"RESULTADOS: ¡más de 2 meses de entrenamientos y dieta hardcore con Diana Maux! Sintiéndose genial. ¡Te amo, Diana!", exclamó la joven junto a dos fotos que muestran el cambio que ha sufrido su cuerpo en las últimas semanas.

Según indica la entrenadora física, Lele perdió diez libras gracias al cambio a pequeños cambios en dieta y las rutinas de ejercicio que han estado practicando estas últimas semanas.

Algunas de ellas incluían sentadillas, abdominales o planchas. Este último ejercicio es el que más odia la presentadora venezolana, y también uno de los que más ha tenido que repetir para poder lucir la figura que tiene a día de hoy.

Los cambios en su dieta empezar por retirar la Coca-Cola y la leche de su alimentación. "Lele solía comer muy mal", reconoce la entrenadora en un vídeo que publicó contando cómo han logrado este cambio físico.

"Tomaba pasta, Coca-Cola y chocolate todos los días. Dejé de beber refrescos y comencé a comer más sano. No he comido nada de carne, tampoco he tomado lácteos, en especial leche", dijo la joven, quien tras todos los sacrificios y esfuerzos realizados, se siente contenta con el resultado obtenido.

Según indica, ha notado especialmente los cambios de su cuerpo en las zonas de las cartucheras y los glúteos, donde ha visto reducirse la celulitis.

