Detienen a exfiscal y activista de UNPACU que participaría en manifestación pacífica en contra del abuso policial

Yeilis Torres Cruz, exfiscal y activista de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenida cuando intentaba llegar hasta la manifestación en contra del abuso policial que se programó para este martes a las 11 de la mañana en todo el país, y que en La habana tendría lugar frente al cine Yara, del Vedado.

"Me acaba de detener la Seguridad del Estado cubano", dijo Torres Cruz en un video que publicó en su perfil de Facebook, donde explicó además que esperaba a que llegara la patrulla que la conduciría a una estación de policía. "No me dejaron avanzar ni 20 metros".

El corto video no ofrece más detalles, como por ejemplo cómo las autoridades justificaron la detención ni tampoco si fue violenta.

El suceso provocó reacciones en las redes sociales. En Twitter un activista denunció el caso, y especificó que a Torres Cruz le impidieron participar en la manifestación en contra de los abusos policiales que se cometen contra los cubanos, en especial el que le quitó la vida a un joven de Guanabaoca llamado Hansel Hernández.

A través de la cuenta del líder de UNPACU, José Daniel Ferrer, se denunció que otros activistas del grupo opositor también eran detenidos en su empeño por protestar pacíficamente, mientras otros eran retenidos en sus viviendas bajo el control de los órganos represivos cubanos.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció la detención de Yeilis Torres Cruz y compartió el video que la joven opositora publicó en su cuenta de Facebook. Con anterioridad esa ONG había exigido a las autoridades de la isla que aclaran la situación en la que Hansel Hernández perdió la vida.

"Detenida para impedir que asistiera a protesta pacífica convocada por la muerte del joven Hansel Hernández", mencionaron.

La jornada de este martes en Cuba se ha caracterizado por las detenciones arbitrarias a un grupo de opositores y activistas que se interesaron en esta protesta pacífica. Este las figuras más relevantes que terminaron detenidas por la policía se encuentran el líder de UNPACU José Daniel Ferrer, el rapero Maykel Osorbo y la artista Tania Bruguera.

Por su parte otros periodistas como Mónica Baró y Abrahan Jiménez Enoa reportaron que la Seguridad tenía asediadas sus viviendas y les impedían salir de ellas, mientras que a la reportera de CiberCuba Iliana Hernández y a la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola les cortaron el acceso a la red de datos para que no se conectaran a internet.