Willy Chirino, agradecido de "vivir en el mejor país del mundo"

El reconocido cantante cubano Willy Chirino aseguró este 4 de julio, día de la Independencia de los Estados Unidos, sentirse agradecido por vivir en el que considera mejor país del mundo.

“Agradecido a Dios y a la vida por vivir...EN EL MEJOR PAÍS DEL MUNDO”, escribió en su cuenta en las redes sociales el también compositor, natural de Consolación en Pinar del Río.

Previamente había manifestado su gratitud a su padre de “que haya tenido esa visión de sacarnos de Cuba cuando lo hizo, de haber podido llegar a este país cuando llegué y disfrutar de vivir en los Estados Unidos”, a donde llegó cuando tenía tan solo 14 años como parte de la conocida como Operación Pedro Pan.

Chirino, icono del artista cubano exiliado en Estados Unidos, reconocido no solo por ser para muchos el artífice más genuino del himno pro cambio en Cuba con su emblemático Ya viene llegando, se ha manifestado en más de una ocasión en contra del régimen cubano y en favor de movimiento que conduzca a derrocarlo.

Honesto y coherente con sus principios con respecto a la dictadura cubana hizo un llamado a los artistas cubanos para que se pusieran del lado del pueblo, en lugar junto al régimen que los asfixia.

"Teniendo una voz que escuchan millones de personas, cómo no vas a hablar de la realidad de tu pueblo. Cómo vas a traicionar a 11 millones de personas, no puedes defender eso. En lugar de defender o callar ante al gobierno, defiende a tu pueblo, a tu gente que sufre todos los días" dijo en entrevista concedida a CiberCuba.

También afirmó haber rechazado en más de una ocasión propuestas de voceros del castrismo para presentarse en la Isla, porque suponían aceptar qué temas podía tocar y cuáles no .

“Si yo ahora voy a Cuba tendría que moverme entre los parámetros que ellos me marcan y eso jamás", dijo en este sentido a Martí Noticias el también reconocido como uno de los creadores del "Miami Sound".

"Yo soy un hombre libre, no me someto a ningún gobierno ni entidad, sino a mis convicciones. No se puede ser cubano y ser apolítico. No tengo otro remedio que no sea tener fuertes convicciones políticas, como deben tener y expresar los cubanos de aquí y de allá" refirió el artífice de éxitos musicales como Oxígeo, La Jinetera, Los campeones de la salsa, La noche perfecta y otros tantos que han puesto a bailar -y reflexionar- a generaciones de cubanos y de amantes de sus sonoridades.

En su prolija y exitosa carrera musical sobresalen más de una treintena de álbumes y varios premios Grammy. Sus temas han sido grabados por intérpretes como Celia Cruz, Óscar D'León, Gipsy Kings, Raphael y Ricardo Montaner, entre otros.