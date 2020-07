Vacías: Así se ven este 4 de julio las playas de South Beach en Miami

Las playas de South Beach en Miami se muestran vacías incluso en los alrededores este sábado 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, debido a las preocupaciones en aumento por la pandemia del coronavirus.

Medios locales hablan de un panorama notablemente distinto al del año anterior, cuando la epidemia no había cobrado ni siquiera la forma de un rumor. “Es muy diferente de lo que esperaba”, dijo en declaraciones a la prensa Victor Edwards, que visita el Sur de Florida desde Atlanta. “Las playas están cerradas, pero todos son respetuosos. Todos están haciendo el distanciamiento social”, destacó.

La playa había cerrado desde el viernes por disposición de las autoridades en un esfuerzo por reducir el riesgo de propagación de la enfermedad, al tiempo que el número de contagios crece de modo preocupante a diario.

Ante la situación se espera que la costa permanezca cerrada hasta al menos el martes, indica Local 10 News. El alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Giménez, emitió un comunicado el 26 de junio anunciando el cierre de las playas, advirtiendo a la vez que no tendría problemas para prolongar la decisión.

“Firmaré una orden de emergencia el sábado para cerrar todas las playas en el condado de Miami-Dade a partir del viernes 3 de julio y hasta el martes 7 de julio. El cierre puede extenderse si las condiciones no mejoran y las personas no siguen las nuevas reglas normales exigir que se usen máscaras siempre dentro de establecimientos comerciales y al aire libre cuando no es posible el distanciamiento social de al menos 6 pies”, aseveró Giménez.

“Estoy un poco molesto por eso para ser honesto”, dijo Edwards. “South Beach es conocida por las playas, es conocida por los salones, los bares, la vida nocturna”, añadió.

De momento, mientras muchos añoran un regreso a la normalidad, en los espacios públicos las personas deben cumplir con un mandato de máscara en todo el condado, que requiere cubrirse la cara en la mayoría de las situaciones, incluso obedeciendo las normas de distanciamiento social.

El miércoles, Miami Beach volvió a imponer el toque de queda para intentar frenar la propagación del coronavirus. “Esto reducirá la interacción social y ayudará a la policía a hacer cumplir la ley contra el merodeo”, dijo el administrador de la ciudad Jimmy Morales.

Sin embargo, algunos no han recibido las medidas con agrado, en especial por el largo tiempo sin actividad al que ha sido sometido el territorio frente a la situación epidemiológica. “Estábamos esperando este fin de semana porque era un sábado de este año, esperábamos que la gente comenzara a venir el jueves. Sinceramente, creo que no fue el movimiento correcto. No creo que detengas la pandemia así, totalmente”, lamentó el dueño de un negocio de South Beach, Domenico D'addio.

Las celebraciones del 4 de julio han sido de golpe opacadas. Los estados de Texas y Florida reportaron aumentos diarios récord en casos confirmados de coronavirus en las últimas 24 horas. Florida llegó a registrar más de 11 mil casos confirmados en un solo día.

Funcionarios y autoridades sanitarias advirtieron a las personas que tomaran precauciones o que simplemente se quedaran en casa el Día de la Independencia, ya que los casos confirmados están aumentando en docenas de estados.

El país norteamericano reportó más de 50,000 casos confirmados el sábado por tercer día consecutivo, según un recuento mantenido por la Universidad Johns Hopkins. Hoy acumula más de 2.8 millones de casos confirmados, aproximadamente una cuarta parte de los 11 millones de infecciones en todo el mundo, donde ya han muerto más de medio millón de personas por el brote originado en la ciudad china de Wuhan.

Los bares en todo el estado están cerrados y algunas atracciones regionales, como el zoológico de Miami y Jungle Island, han cerrado. Los funcionarios en el sur de Florida, incluidos el condado de Miami-Dade y los Cayos de Florida, cerraron las playas durante el fin de semana.