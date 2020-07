Pancho Céspedes dice que la revolución cubana tiene más posiciones que el Kamasutra

El cantautor cubano Francisco Cépedes compartió en sus redes sociales un texto sobre cómo la revolución ha acabado con las libertades del pueblo.

"La revolución tiene más posiciones que el Kamasutra y sus principios son mas moldeables que la plastilina, nos prometió un sueño y nos regaló una pesadilla de la que ni siquiera nos deja despertar", sentenció el músico.

Aunque aclara que el texto es un comentario de un usuario en Youtube, dice que le hizo sus propios añadidos antes de publicarlo en su perfil de Facebook.

La reflexión pone sobre el tapete cómo el Gobierno de La Habana ha perfilado durante décadas su discurso para reprimir.

Seguidamente, toca algunos de los pilares fundamentales de los que el poder en Cuba dice estar orgulloso.

Para Céspedes uno de los modos operandi de la revolución ha sido convertir chivatos en héroes. En ese punto aclara que todavía algunos examigos le siguen decepcionado.

La aclaración recuerda cuando en septiembre del año pasado el músico compartió otro texto en sus redes tras un viaje a La Habana en el que aseguraba que algunos de sus amigos se habían vendido a la Inteligencia Cubana.

Pancho Céspedes, radicado en México, regresó a Cuba por primera vez en 2014 luego de más de dos décadas sin entrar a su país. Desde entonces se ha presentado en varios escenarios de la Isla con artistas como Haydée Milanés y Leoni Torres.

A continución reproducimos íntegramente el post del artista:

La revolución es grande y generosa.

- La revolución nos enseñó a leer y escribir y después nos dijo lo que podíamos escribir y lo que estaba prohibido leer, creando de esta forma el peor tipo de analfabeto que existe, el que cree que lo sabe todo y no necesita escuchar a nadie.

- La revolución convirtió los cuarteles en escuelas y el país en un cuartel.

- La revolución llevó la electricidad a los lugares más apartados y después trajo los apagones a todos los lugares.

- La revolución terminó con los burdeles de barrio y convirtió al país en un burdel.

- La revolución nos dió un sistema de salud gratis para que podamos atendernos las enfermedades que ella nos causa con su stress constante, pésima higiene y mala alimentación crónica; si protestas te romperán la cabeza pero los puntos de sutura serán gratis.

- La revolución nos asegura un trabajo digno con un salario que nos garantiza una vida indigna.

- La revolución eliminó la explotación del hombre por el hombre y estableció la explotación de el hombre por el estado.

- La revolución eliminó la burguesía y estableció la monarquía.

- La revolución cambió los muertos en las calles por los muertos en el mar (de 4 que se lanzan al mar desde el 59-60 hasta hoy, solo 1 llegó vivo)

- Dividió los panes y desapareció los peces.

- Nos enseñó que la libertad no se mendiga mientras nos vestía como limosneros.

- Convirtió chivatos en héroes. [ y todavía y siguen decepcionando algunos (ex)amigos].

- Nos dijo que la familia no era importante, que el que se fuera de Cuba jamás volvería a ver su cielo; no los queremos, no los necesitamos; hoy nos dice que el imperialismo quiere separar a la familia cubana. También para mí ese Imperio es bochornoso en su política internacional como esa Doctrina Monroe.

- La revolución prohibió a Camilo Sesto, los Beatles, Roberto Carlos, Julio Iglesias etc; hoy nos dice que el arte es el arte y la política es la política y no se deben mezclar. Preguntenmelo a mí.

- La revolución fusiló un héroe de Cuba por narcotráfico sin pruebas; hoy son los mejores amigos de Maduro y Evo.

- La revolución creó el hombre nuevo, un ser con los defectos más antiguos al que es más fácil escuchar

le una grosería que un saludo.

- La revolución eliminó los reyes magos y los cambio por los comandantes reyes.

- La revolución nos prometió que los frutos del sistema serían para nuestros hijos; ya muchos van por los bisnietos y siguen esperando los frutos.

- La revolución formó un ejército al que llamó "" El pueblo uniformado"" y que está integrado por hombres y mujeres que se ponen un uniforme y se olvidan de el pueblo.

En fin, la revolución tiene más posiciones que el Kamasutra y sus principios son mas moldeables que la plastilina, nos prometió un sueño y nos regaló una pesadilla de la que ni siquiera nos deja despertar.

(Comentario de un usuario en YouTube con añadidos míos)