¿Cuánto podía repararse con el material derrochado en el muro de 70? Las reacciones tras su derrumbe

Tras la noticia del derribo del polémico muro perimetral de cemento que había sido levantado de manera inconsulta en el Paseo Marítimo de Miramar, los usuarios cubanos de las redes sociales se preguntan ahora a quién corresponderán las responsabilidades por el derroche de trabajo y materiales en una obra que pudo haberse evitado.

Finalmente, luego de una semana días de críticas y protestas en redes sociales, el muro de la Playita de 70 desapareció. Los vecinos de la zona no han podido contener su alegría y mostrar en redes su entusiasmo por la victoria de la protesta. Pero si bien casi todos se congratulan por la decisión, persisten las dudas sobre la política constructiva del gobierno y las quejas por los gastos inútiles en que han incurrido los responsables del Paseo.

En las últimas horas, la cuenta oficial del Paseo Marítimo en Facebook donde se anunció la desaparición del muro ha recibido varios comentarios que llaman a exigir responsabilidades.

El usuario que firma como Pedro Galá dio forma a la pregunta que está en la cabeza de muchos: "¿Y quién va a pagar la mano de obra, los materiales, el proyecto. ¿Quién?"

Otro comentarista, Sergio Campins, opinó que el derribo "fue la mejor decisión". Pero añadió: "Es una pena el gasto de material por un mala "interpretación".

Un tercero, que firma como Antonio Iglesias, pidió más transparencia a las autoridades: "Me parece que ese muro es o fue solo la punta de un iceberg de posibles ilegalidades y o violaciones establecidas.Ya todos tienen una mirada crítica acerca de estas instalaciones y lo más mínimo que se realice va a estar en la mirada del escrutinio público. Los convoco a que sean transparentes", escribió.

"Ya no está el controvertido muro perimetral de 1ra y 70, en Playa. El tramo de costa que comprende la intersección de ambas calles y el Hotel Chateau Miramar, iba a ser delimitado por una construcción que generó no pocas opiniones negativas entre los lugareños, y también por parte de residentes de otros municipios, quienes han hecho suyo ese espacio preferido en cada verano. Las quejas y descontentos sobre la mala calidad de la obra y la pretensión de confinar el sitio no se hicieron esperar en las redes sociales. Este sábado, el Consejo de Defensa provincial -CDP- dio inicio a su jornada correspondiente a esta jornada informando que, como parte de las acciones del verano, se creó una comisión por el Comité Provincial del Partido de La Habana para evaluar el tema", escribió el diario oficial Tribuna de la Habana.

En la cuenta de Facebook del rotativo podían leerse comentarios en la misma línea crítica de los del Paseo Marítimo.

Por ejemplo, Manuel Diez se pregunta: "¿Y todo ese material gastado no le preocupó a nadie???. Es verdad acá en Cuba a nadie le importa nada, a nadie le dolió ese gasto".

La cuenta parodia que imita al presentador oficialista de la Mesa Redonda, Randy Alonso Falcón, apuntó: "¿Cuántas casas se repararían con los materiales de construcción derrochados en el muro? ¿Quién va a ir preso por este bloqueo?"

Opinión semejante compartió el usuario Willian Delgado: "Me alegro mucho de que hayan desaparecido ese muro. Pero qué desperdicio de materiales y de tiempo! Ojalá quienes decidieron eso tengan más oportunidad de interpretar erróneamente las indicaciones a tan altos niveles".

Por su parte, la usuaria Tania Cruz Remón comentó: "Estoy feliz por ver a mi playita sin muro, sin obstáculos, pero al mismo tiempo estoy tan molesta de saber que se ha derrochado tanto material que se hubiera utilizado para algo más útil y duradero. Ejemplo: cuantos inmuebles tenemos que deben ser rehabilitados!!!. Quisiera saber que sanción le pondrán a los responsables de tamaña locura. Pensar como país no es tomar malas decisiones, ni bloquearnos nosotros mismos, es luchar y aunar fuerza para construir un mejor país".

Si antes la mayoría de los comentarios en redes sociales cuestionaban la obra inconsulta y temían que fuera el comienzo de un plan para cobrar por el acceso a la zona, extremo desmentido por las autoridades del Paseo Marítimo, ahora las críticas tienen que ver con el derroche provocado por esta absurda obra.

El Paseo cuenta con 11 restaurantes, dos cafeterías, un parque de diversiones para niños y adultos que aún se está reformando, una plaza para conciertos y 25 quioscos de artesanías.

El humorista Ulises Toirac, quien también se había mostrado en desacuerdo con el muro y había cuestionado que no se tuviera en cuenta a los habitantes de la zona para levantar semejante estructura, compartió varias fotos tomadas este sábado y aseguró estar más que feliz por su derribo.

"¿Quieres que te diga algo? Tumbaron el muro de 1ra y 70... ¿Feliz? No, lo siguiente", escribió Toirac en Facebook.

En su cuenta también hay numerosos comentarios críticos con las autoridades.

El "Muro de Miramar" desató una intensa polémica en redes y montones de quejas por la supuesta privatización de ese popular espacio. En la página de Facebook del Paseo Marítimo 1ra y 70 se publicó un comunicado para aclarar que no se pensaba cobrar la entrada ni convertir el lugar en una zona exclusiva para extranjeros, sino que era solo una medida de seguridad.

No obstante, las críticas continuaron y, finalmente, también sin previo anuncio, se derribó la estructura de cemento.