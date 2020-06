Ulises Toirac sobre el muro a la Playita de 70: "Pertenece al pueblo y es dueño el pueblo de ese sitio"

El humorista cubano Ulises Toirac dijo en sus redes que el pueblo cubano es dueño de la Playita de 70, en Miramar, alrededor de la cual acaban de levantar un muro perimetral de cemento.

"Al margen de lo groseramente feo del muro, me permito preguntar a qué se debe la construcción de ese muro en un lugar que anualmente utilizan miles de habaneros para tomar baños de mar teniendo en cuenta que ir hasta las Playas del Este resulta muchos grados mas allá de 'engorroso'", cuestionó el artista, que vive en Miramar.

"Es una zona de uso popular. Pertenece al pueblo y es dueño el pueblo de ese sitio. No comprendo por qué no se consulta al pueblo para algo así. ¿Alguien sabe sobre los responsables y las razones? No quiero ser demasiado incendiario sin conocer más", escribió Toirac en su post, junto a varias fotos del muro.

Rápidamente, muchos usuarios reaccionaron a las palabras del humorista: "¿Acaso en este país se le consulta al pueblo algo?", "Nunca se le consulta al pueblo, si se pudiera tuviéramos otro gobierno y tú vivieras mucho mejor porque tienes muchísimo talento", "En realidad nunca nos han consultado nada, pero ahora es que empezamos a entender que es nuestro derecho", "Tengo 32 años y desde que tengo uso de razón no recuerdo que se haya contado con el pueblo para nada, así que esto no me asombra".

Otros se refirieron a la falta de materiales que hay en el país para construir casas y los derrumbes frecuentes, mientras levantan semejante estructura en esa zona: "No hay materiales para construir casas pero sí para construir un muro y evitar el acceso a esa área. La Habana Vieja cayéndose a pedazos. Lo que no hay es vergüenza", "A la gente se les cae la casa encima y estos caras de tabla haciendo muros para nada!! Qué desastre!", "No hay cemento para el pueblo pero sí un muro".

En 2019, el gobierno cubano convirtió esa zona, comprendida entre los hoteles Panorama y Chateau Miramar, en un Paseo Marítimo. Desde ese momento, las autoridades habían anunciado una propuesta de cercado desde las calles 1ra y 70.

El Paseo tiene 11 restaurantes, dos cafeterías, un parque de diversiones para niños y adultos que aún se está reformando, un espacio para conciertos y 25 quioscos de artesanos. En noviembre pasado, la administración del Paseo Marítimo de la popular Playita de 70, empezó a cobrar la entrada al lugar los fines de semana con el pretexto de que se realizaban actividades culturales.