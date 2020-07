Espía cubano Gerardo Hernández chivateó a un taxista por hablarle mal de Fidel Castro

Gerardo Hernández Nordelo, exespía cubano que fungió como jefe de la Red Avispa en Estados Unidos hasta 1998, en uno de sus informes de visita en Cuba denunció a un taxista que confundiéndolo con extranjero le habló mal de Fidel Castro.

Las declaraciones las hizo en un documento dirigido a su contacto en la Dirección de Inteligencia (DI) del Ministerio del Interior, publicado por CiberCuba en la serie Documentando la Red Avispa. En su mensaje Gerardo narra una experiencia de viaje con un taxista desde el Hotel Colina hasta el Aeropuerto.

“Cuando se acercaba el tiempo del vuelo pedí un taxi en el mismo hotel y me llamaron uno. Lo abordé y le pedí ir al Aeropuerto. Estuvimos conversando sobre el clima y la visita del Papa y el taxista me preguntó si yo era puertorriqueño. Cuando le dije que sí me dijo que él tenía sangre puertorriqueña, porque su padre era de allá y su madre cubana. Me dijo que ellos son millonarios porque les acaban de dejar una herencia en Puerto Rico, pero que no la han podido cobrar porque “el gobierno de Fidel Castro” lo hace muy difícil. Dicho esto, solo hubo que pincharlo un poquito para que el tipo se desplayara y comenzara a hablar mal de la situación del país y del comandante. Este sujeto se llama “José Francisco”, pero es conocido como “Panchito” y su número de taxi dentro de la empresa (“Turistaxi”) es el 348.”

Fragmento del reporte en La Habana antes de tomar el avión de regreso

Gerardo Hernández se radicó en Estados Unidos suplantando la identidad del niño Manuel Viramontes, nacido y fallecido en Texas en 1967. Sin embargo, su personaje se complementaba con una falsa nacionalidad puertorriqueña con un acento marcado al hablar el inglés.

El agente secreto, en aquel momento activo como jefe de la Red Avispa, consideró importante reportar los comentarios de un taxista que no se reconoce en la dinámica de la Revolución. Quizás una de las cosas que más le afectó fue el modo en que el hombre se refirió a Fidel Castro, una figura idolatrada por los 5 espías cubanos.

El mismo reporte Gerardo lo inicia describiendo otra experiencia mientras tomaba unas cervezas en el lobby del Hotel Colina, en El Vedado, donde su contacto lo había dejado previamente. Sin embargo, sobre este camarero con el que conversó no pudo llegar a indagar el nombre para incorporarlo al informe.

"En ese lugar conversé con el muchacho que atiende la barrita. (Alto de pelo castaño, unos 25 años, no sé el nombre). Estuvo contándome que por la visita del Papa habían recogido a todas las jineteras, pero que en las épocas normales las hay por montones, etc. Después me dijo que el gobierno le estaba aprentando la tuerca a los negocios por cuenta propia y que a la gente se le hacía más difícil “escapar”, que la situación de la comida era grave, que los salarios convertidos a dólares son una miseria, etc etc. En un momento de la conversación me di cuenta de que el tipo había cambiado de palo pa` rumba diciéndome que a pesar de todo eso la gente estaba contenta y seguían echando para adelante, etc. Y cuando miré para al lado era que se había parado allí un moreno del hotel que no dudo que sea de la C. I. o algo así.”

Fragmento del reporte en La Habana antes de tomar el avión de regreso

El ex espía Hernández es implacable con todo aquel que se atreve a emitir un criterio diferente al discurso aprendido dentro de la revolución. Algo similar se pudo apreciar en otro de sus reportes en que pide expresamente que "nunca más ponga un pie en Cuba" artistas exiliados como Arturo Sandoval, Paquito de Rivera o Maggie Carlés.

Su postura radical se mantiene hasta la actualidad impulsando ahora tareas como reanimar la agricultura urbana y defendiendo un ideal de autoconsumo de barrio en pleno siglo XXI.

En el artículo más reciente del periodista Wilfredo Cancio Isla, en la serie Documentando la Red Avispa, se adjuntan 13 páginas vinculadas directamente a Hernández como principal figura en las operaciones realizadas entre 1994 y 1998, de los cuales se extrajeron los textos que se comentan en este artículo.

En 1998 el Buró Federal de Investigaciones (FBI) desintegró la Red Avispa. Estaba formada por al menos, 27 oficiales y agentes cubanos en Estados Unidos.

Desde 1993 estos ciudadanos eran monitoreados por Edgerton Ivor Levy, quien fue enviado a Miami como integrante de la red, pero que a su llegada se puso al servicio de las autoridades estadounidenses.

Levy considera que la historia de la Red Avispa es asignatura pendiente para el pueblo cubano, que cree conocer al dedillo la historia de sus “5 héroes”, pero no son más que víctima de la tergiversación de la historia por parte de la Dictadura.

La película estrenada en Netflix sobre la historia de los 5 espías cubanos ha dado mucha visibilidad al tema, pero presenta una visión parcializada y omite detalles sustanciales sobre las operaciones de inteligencia encargadas a la red desde La Habana.