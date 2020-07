Futbolista Onel Hernández pide a Díaz-Canel que le permitan integrar el equipo Cuba

El futbolista Onel Hernández, el primer cubano en integrar la Premier League de Inglaterra, pidió al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel que le permitan integrar el equipo Cuba.

"Es uno de mis sueños representar a mi país e inspirar a la próxima generación de futbolistas", dijo en un tuit el joven de 27 años, quien etiquetó Díaz-Canel en el mensaje.

Hernández, quien salió de Cuba muy pequeño con su madre hacia Alemania, ha pedido en más de una ocasión poder representar a su país en torneos internacionales.

"Onel jugó una vez para Alemania U18 y tuvo la oportunidad de continuar, pero su sueño siempre ha sido jugar para Cuba", dijo a la BBC su madre Yaneisy Mayea, quien ha regresado a vivir a su natal Morón, en Ciego de Ávila.

"He estado en La Habana muchas veces para reuniones, pero no creo que entienda por qué no lo han llamado todavía", sostuvo.

"El problema es que el fútbol en Cuba no es como Alemania, Inglaterra u otros países. El fútbol no es el deporte principal y mucha gente no lo sigue, pero las personas que siguen el fútbol conocen a mi hijo, seguro", dijo la madre.

Luis Enrique un entrenador de niños en Morón, declaró al citado medio: "Onel nunca entrenó aquí, pero todos los que participan en el fútbol saben quién es".

"Cuando hizo su debut en la Premier League, hubo mucha emoción en Morón. No pudimos verlo, pero para nosotros tener un cubano allí y seguir todo lo que está haciendo, es un gran orgullo", agregó.

"Onel puede ser para los cubanos como Messi es para los argentinos, una inspiración", dijo Enrique.

"Por eso es importante que los niños lo vean y lo conozcan, porque él puede empujar a más personas a jugar al fútbol. Todos esperamos y soñamos que algún día, tarde o temprano, podrá jugar para el equipo nacional de Cuba", añadió.

En una ocasión, según relata la madre, el hijo estuvo a punto de jugar la Liga de las Naciones contra la República Dominicana, pero a Yaneisy la llamaron desde La Habana y se le pidió dos días antes del partido que le dijera a su hijo que no viajara.

"Nunca me han dado una respuesta concreta de por qué", dijo la madre. "Onel tenía todo listo para venir y en el último momento dijeron que no podía. Cuando le dije, él dijo: 'Mamá, ve a La Habana y diles que pagaré mis vuelos, mi hotel, mi comida. ¡Los que solo quiero jugar!".

El pasado año el mediocampista reiteró su deseo de ser considerado para el equipo Cuba de fútbol.

"Soy cubano y tengo el derecho a jugar con mi selección", dijo Hernández.