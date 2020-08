Futbolista Onel Hernández responde por su publicación sobre Fidel Castro: "Soy un deportista, no un político"

El futbolista cubano Onel Hernández reaccionó a las múltiples críticas que ha recibido luego de publicar una foto de Fidel Castro jugando fútbol en sus redes sociales y referirse a él como "el jefe".

Hernández, primer cubano en integrar la Premier League de Inglaterra, aseguró que su única intención era mostrar que Cuba no es ajena al fútbol y que no pretendía que se politizara su post.

"Mi gente, no quise ofender a nadie con esta foto, que me gustó porque muestra que Cuba no es ajena al fútbol. La política es muy complicada y yo soy un deportista, no un político. Quienes me conocen saben que amo a Cuba y su pueblo", escribió en su cuenta de Twitter.

"Él tiene derecho a buscar la foto que quiera y la que más le guste", "El error es de la gente q lo politizan todo, no tuyo", defendieron algunos usuarios, mientras que otros continuaron cuestionando la publicación de Onel.

"¿De qué forma no se politizaría una foto de Fidel? Más si la pone una persona que paradójicamente por culpa de Fidel no puede representar a su país", "Figuras como usted deben ser más responsables, jugar su papel para q Cuba salga de un régimen q nos oprime, hoy muchos cubanos sufren represión por el simple hecho de expresar sus ideas y pedir cambios", "Lo que pasa es que muchos cubanos vivimos en una Cuba destruida por él, y tú no puedes jugar en tu país por culpa de él. Entonces pareciera algo masoquista venerar a alguien así", comentaron otros internautas.

Onel Hernández, de 27 años, pidió en julio al gobernante Miguel Díaz-Canel que le permitiera jugar en el equipo Cuba.

"Es uno de mis sueños representar a mi país e inspirar a la próxima generación de futbolistas", escribió en aquel momento en Twitter.

A principios de 2020, la Asociación de Fútbol de Cuba anunció que admitiría a varios cubanos que participan en ligas extranjeras, como es el caso de Onel Hernández, en la Selección Nacional. No obstante, hasta el momento no se han revelado los nombres de los elegidos.