Alexis Valdés: "Nunca dejaré que la política me aleje de mis amigos"

El artista cubano Alexis Valdés compartió este lunes una reflexión sobre las amistades que se pierden por la política y dijo que él nunca dejará que le pase con sus amigos.

"Tengo amigos en todas las tendencias políticas. Y son mis amigos. Nunca dejaré que la política me aleje de ellos. Y espero que ellos hagan lo mismo. Y como les quiero y les respeto y sé que entre ambos existe ese abismo de opiniones, pues simplemente no discuto de política con ellos", afirmó Valdés en Facebook.

El cubano, que reside en Miami y expone de manera pública sus opiniones sobre casi cualquier tema, compartió la frase "la política es como un negocio mediante el cual, unos cobran por administrar los sueños de la mayoría" y a partir de ella señala que como no es su negocio no debería gastar su vida en ella.

"Y menos perder un amigo por su diferente opinión o elección acerca de los gestores de este negocio. Si hay tanto de qué hablar. Hay tantas cosas que nos unen, que nos acercan, que nos divierten, que nos ilusionan, que no necesitamos hablar de política para seguir siendo amigos", continuó el humorista.

Valdés apuntó que no se pierden amigos por otros negocios como Apple, Uber, Coca-Cola o Starbucks, pero sí por política, incluso cuando hay personas que se dedican a ella en bandos contrarios y son amigos "por mucho que polemizan en la vida política, en la vida se aprecian quieren y respetan... y hasta se ríen de la política".

"Cuida a los que quieres sean del bando que sean. Lo que importa, al final, son las personas", concluyó.

Ante el comentario de Alexis Valdés, algunos cubanos contaron cómo perdieron a sus amigos cuando comenzaron a hablar de política.

"Eso habría que recordarle a muchos que solían ser mis amigos pero cuando decidí usar mis páginas sociales para denunciar las injusticias cometidas contra nuestra gente, me dejaron de hablar" y "yo he perdido "amigos" por la política. Algunos, nunca pensé que le dieran más importancia a la política que a nuestra amistad! Pero al final he aprendido, que esos, nunca fueron amigos! Así que es mejor que se hayan ido", apuntaron.

Otros escribieron que "se pueden tener amigos que piense diferente y debatir. La fórmula sencilla: debata, intercambie criterios, no imponga su criterio, no use frases ofensivas o agresivas y respete el criterio y creencia del otro".