Alexis Valdés: "El racismo no se acaba con leyes, se acaba con educación desde las casas"

El actor y humorista cubano Alexis Valdés compartió su opinión acerca del debate sobre el racismo y la brutalidad policial, que se ha disparado tras la muerte de George Floyd en Estados Unidos, y está teniendo repercusión en muchos países.

El artista hizo un llamado a no desvirtuar el tema central del debate por el show mediático que se ha desplegado en el mundo.

"La muerte de Floyd ha sido el detonante y por supuesto todo se vuelve política e intereses de partidos, manipulación de la prensa, todo eso lo sabemos, pero una cosa no debe desvirtuar a la otra. El hecho de que se haya hecho un show mediático con la muerte de esta persona, que mucha gente ha criticado los funerales desmedidos que se le han hecho (...) el vandalismo, los saqueos, pero eso no quita que el racismo sea una realidad", dijo Alexis.

El actor dijo que –aunque la palabra ya le molesta a mucha gente– el racismo no es más que pensar que una raza es mejor que otra o que alguien es inferior por su color o procedencia y existe en Estados Unidos, Cuba, España, Alemania, Francia, China y en el mundo entero.

"Hubo una guerra civil racista terrible en Ruanda, entre las tribus de los Hutu y los Tutsi. Se mataron, murieron un millón de personas, una cosa tremenda, por la simple diferencia en que una tribu tienen la nariz más afinada y la piel un poco más clara, y fue una tragedia", recordó Alexis.

También se refirió al tema de que entre los propios afroamericanos hay violencia y abundó en que "en todas las poblaciones marginadas en el mundo hay violencia y delincuencia porque tienen las peores condiciones, durante generaciones han tenido menos derechos y menos acceso a la educación, lo mismo pasa con los gitanos en España".

"El show y la exageración, empezar a quemar libros y quitar películas, los que quieren aprovechar la situación para hacer carrera política, es cierto que todo eso molesta, pero es sano que una sociedad se manifieste contra un prejuicio, sin convertirlo en una lucha política y de gente con armas en la calle y rompiendo vidrieras y matando a otros, todo eso es parte de la tergiversación de la idea inicial", acotó.

El humorista habló acerca de la tendencia que ha surgido en medio del caos producido por las protestas, de negar el racismo y la brutalidad policial.

"Es absurdo negarlo, a mí me ha parado la policía y sé que ha sido porque soy mulato y latino, y es porque es un prejuicio muy fuerte que está en la cabeza de muchas personas y así se va conformando una idea en la sociedad", puntualizó.

"Nada se mejora negándolo", aseguró Alexis. "Si alguien está enfermo no se cura por negar la enfermedad. Sí hay racismo, sí hay brutalidad y la sociedad y sus líderes tienen que tomar medidas".

"No neguemos la evidencia, no queramos tapar el sol con un dedo ni convirtamos esto en una cuestión de derecha o izquierda, de Trump o Biden. No, esto es un tema de justicia social, de que la sociedad sea mejor", sostuvo.

Alexis aseguró que no todos los policías son malos ni violentos ni racistas, pero eso no quita que muchos oficiales de policía tengan comportamientos violentos o arbitrarios y que el hecho de hablar o pedir explicaciones cuando a uno lo van a detener no significa irrespetar a la policía.

"Si la policía puede actuar impunemente y nosotros no podemos reclamarlo entonces estamos todos jodidos", afirmó.

No obstante, el actor resaltó el hecho de que las leyes no eliminan el racismo porque "las leyes no llegan al corazón de las personas", como decía el poeta Raúl Rivero.

"El racismo y la violencia se acaban con educación, desde las casas. Enseñándole a tu hijo que su amiguito que es chino o negro o árabe es igual que él. Es un deber de todo padre enseñarle a sus hijos cultura cívica, enseñarles que tú no eres mejor que nadie", expresó Alexis.

El actor terminó su comentario asegurando que lo importante es que las personas sean buenas y que la raza, las ideologías, los credos y la política no definen eso.