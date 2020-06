Alexis Valdés: "Yo realmente no he entendido cómo puede funcionar un restaurante y no un teatro"

El comediante, presentador, actor y director cubano Alexis Valdés ofreció una entrevista al periodista Javier Díaz de la cadena Univisión en la que habló de la delicado momento que afrontan a día de hoy los artistas en Miami (Florida) debido al cese de las actividades culturales por el coronavirus que ha afectado, entre muchos países, a Estados Unidos.

El popular artista comentó que tras haberse parado las producciones, el teatro y los espectáculos por la pandemia, la situación ha sido muy difícil y mostró su descontento por cómo está siento tratado el arte dentro de la vuelta a la nueva normalidad.

Al respecto, Valdés dijo que no entiende por qué actualmente las personas pueden acudir a centros gastronómicos a comer sin mascarilla y no al teatro, cuando podrían perfectamente ver una completa obra con la mascarilla puesta y respetando las distancias sociales.

"Yo realmente no he entendido cómo puede funcionar un restaurante y no un teatro. En un restaurante la gente tiene que quitarse la mascarilla para comer, pero en el teatro la gente podría ver toda la obra con la mascarilla puesta", dijo.

El artista expresó además su preocupación sobre las prioridades que se le están dando a la apertura de actividades que conllevan aglomeraciones, como el deporte, alegando que tiene claro que todo se trata del factor económico. Asimismo, habló de la necesidad del ocio dentro de la sociedad, ya que la vida no se trata solamente de "comer y trabajar".

"Parece que van a abrir el deporte antes de que el ocio cultural, yo no lo entiendo. Pienso que esas cosas dan más dinero y entonces hay más presión. Pero yo creo que la diversión y los espectáculos la gente los necesita, la sociedad no es solo comer y trabajar, la gente necesita el ocio para reírse, para que le cuenten una historia", añadió.

En cuanto a la situación financiera que a día de hoy afrontan los actores y demás trabajadores del sector, Valdés confesó que era un momento "dificilísimo", pues salvando aquellos artistas que han logrado abrirse un hueco dentro del mundo de las redes sociales, el resto no tenían trabajo.

Cuando se le preguntó si su compañía habían recibido alguna ayuda económica o incentivo por parte del gobierno de Florida, el artista expresó que la solicitud la hizo "la asociación de teatros", pero no ellos como grupo, aunque deberían. También, se lamentó que tras la pandemia sus actores quedaron sin trabajo.

"La solicitud de ayuda la ha hecho la asociación de teatros como tal. No tengo información si algunas compañías teatrales han solicitado ayuda, nosotros no lo hemos hecho, a lo mejor deberíamos haberlo hecho. Nosotros teníamos una obra en cartel en el momento de la pandemia y todo el mundo ahí se quedó sin trabajo y es terrible para la gente", dijo.

De igual modo, aprovechó para enviar un mensaje a las autoridades de Miami y a los políticos en especial, a quienes hizo un llamado de conciencia para que comprendan la gran importancia que tiene el arte dentro del desarrollo del sistema económico de la ciudad como "fuente de ingreso", poniendo de ejemplo otras urbes como Nueva York, Las Vegas o Madrid en las que los espectáculos forman parte de sus grandes atractivos turísticos.

"Los políticos aquí no han tenido la visión que el espectáculo genera mucho dinero, porque la gente va al teatro y después va a cenar y después va a bailar", "es una pena, porque no han tenido la visión de fomentar y crear el Miami como una ciudad completa, no una ciudad de playa, sino cultural, turística, deportiva, para que sea más atractiva toda el habla hispana", zanjó.