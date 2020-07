Gobierno de Cuba confirma 15 nuevos casos de coronavirus, La Habana es el territorio de mayor riesgo

El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) reportó 15 nuevos casos positivos por coronavirus en Cuba. El total acumulado asciende a 2395 personas que han resultado confirmadas con la enfermedad.

La Habana es el territorio con mayor riesgo epidemiológico. De los 15 diagnósticos de ayer solo uno era de Mayabeque, el resto reside en la capital.

Parte oficial del MINSAP

Hay 8 casos relacionados con un foco activo en el municipio Centro Habana. Otros 4 están relacionados con un foco activo en el municipio Cerro. En Mayabeque también hay un foco activo y uno de los diagnósticos de ayer lo confirma.

Todos los casos detectados este lunes son cubanos y solo uno de ellos no tuvo contacto con casos previamente detectados.

Once de los casos diagnosticados ayer fueron asintomáticos. Este comportamiento se incrementa al 66,7%. Esta es la complejidad de la enfermedad que las personas quizás no entienden según el Dr. Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología, quien pide que se extremen las medidas de prevención pues personas que no son conscientes de tener el virus pueden mantenerse contagiado a otros ciudadanos.

Se estudiaron 3.081 muestras. El país acumula 189.599 muestras realizadas.

Detalle de los 15 casos confirmados:

Mayabeque:

Ciudadano cubano de 24 años de edad, residente en el municipio San José de las Lajas, provincia La Mayabeque. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 8 contactos.

La Habana:

Ciudadano cubano de 55 años de edad, residente en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadana cubana de 57 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadana cubana de 79 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadano cubano de 35 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadana cubana de 51 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadana cubana de 59 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 8 contactos.

Ciudadano cubano de 63 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadana cubana de 60 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadano cubano de 60 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadana cubana de 30 años de edad, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadano cubano de 37 años de edad, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadano cubano de 72 años de edad, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadana cubana de 52 años de edad, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadano cubano de 23 años de edad, residente en el municipio Cotorro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Se mantienen ingresados en hospitales para atención clínico epidemiológica 158 pacientes. Son casos confirmados 67 y de ellos hay 62 que presentan evolución clínica estable.

Detalles de los pacientes en estado grave:

Ciudadano cubano de 52 años. Procede del Municipio Cotorro, contacto de caso confirmado (hijo). Paciente sin antecedentes patológicos personales que acude al área de salud por comenzar con falta de aire y tos. Posteriormente se constata por gasometría una hipoxemia y en el Rx de Tórax lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares con predominio en la base izquierda por lo que se traslada para la Terapia Intensiva. Se encuentra afebril, se mantiene con tos y escasa expectoración blanquecina, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario, hemodinámicamente estable, hipoxemia ligera. Rx de Tórax con empeoramiento radiológico. Lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares a predominio de la base izquierda, que ascienden hasta ocupar casi todo el hemitórax. Se reporta en estado grave.

Ciudadano cubano, de 55 años. Procede del Municipio Centro Habana. Sin nexo epidemiológico. Antecedentes de Hipertensión Arterial. Se encuentra afebril, asintomático, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable, Gasometría con hipoxemia ligera. Rx de Tórax. Discretas lesiones inflamatorias bibasales a predominio de la base derecha. Se reporta en estado grave.

Ciudadana cubana de 49 años. Procede del Municipio Cotorro. Antecedentes de Asma Bronquial e Hipertensión Pulmonar. Se encuentra con falta de aire, afebril, ventilando espontáneamente, con oxígeno suplementario, estable hemodinámicamente. Rx de Tórax. Opacidad en velo en ambas bases. Presenta imagen retículo nodulillar fina en ambos campos pulmonares y cardiomegalia. Se reporta en estado grave.

Cuidadana cubana de 47 años. Procede del municipio Centro Habana, sin antecedentes patológicos personales referidos, contacto de caso confirmado. Fue trasladada a Terapia Intensiva por presentar decaimiento marcado. Se encuentra afebril, ventilando espontáneamente, con oxígeno suplementario, estabilidad hemodinámica. Rx de Tórax: Signos de fibroenfisema pulmonar, no lesiones inflamatorias. Se reporta en estado grave.

Ciudadana cubana de 57 años. Procede del municipio Centro Habana y es contacto de caso confirmado anteriormente. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Asma Bronquial, Bronquiectasia y Obesa. Fue trasladada a Terapia Intensiva por presentar falta de aire. Presenta polipneica. Hemodinámicamente estable. Se reporta en estado grave.

Se reportan hasta la actualidad 86 fallecidos en Cuba por la COVID-19. Se acumulan 2.240 pacientes recuperados.

El Dr. Durán informa que la tasa de letalidad es de 3.59%. Este indicador ubica a Cuba en el lugar 21 entre los países de la región de las Américas y la posición 104 en el mundo.