Cubana denuncia la carne por dieta médica: "Los dos flecos que quedaron limpios no da ni para una croqueta"

Una cubana se quejó de la carne de res para la dieta médica que le dieron a su mamá en una carnicería estatal de La Habana. La joven señaló que es una falta de respeto y pidió explicaciones ante todo lo que no servía de 3/4 de libra.

Tahymi Monzon escribió en su perfil de Facebook que ella no suele hacer ese tipo de publicaciones, le gusta quejarse en los lugares correcto "pero esto se pasa de la falta de respeto, esta es la carne de res que le dieron a mi mamá en la carnicería por la dieta médica".

"Yo quiero que alguien me explique qué cosa es esto, de 3/4 de libra de carne que le toca una vez al mes, miren todo lo que hubo que votar, los dos flecos de carne que quedaron limpios no da ni para una croqueta para una persona enferma, que el que me conoce sabe que no estoy mintiendo y que ella necesita de su dieta", agregó.

En los comentarios, Monzon explicó que su mamá tiene dieta médica por postrada crónica y desnutrición proteico-energética.

Ante la imagen compartida por esta cubana, otra dijo "ahí no hay carne, solo pellejo y grasa... No puedo ver este tipo de cosas porque me sube la presión".

La venta de esa carne de dieta fue en la carnicería de 72 y 29 de Buenavista en Playa, La Habana, y pidió que la denuncia llegue al lugar indicado. De momento, "el carnicero le transmitió la queja a la jefa de zona, la misma dijo que la (pasaría) a la empresa pero la respuesta brilla por su ausencia", puntualizó.

Captura de pantalla de Facebook.

"Sin palabras. Dios los bendiga y provea más", "Es vergonzoso, ¿hasta cuándo será ese abuso? y lo más triste a nadie le importa, porque a los que le de deben preocupar tienen la barriga llenas. No pierdas la fe amiga, no la pierdas, me duele mucho lo de tu mami" y "qué horror, eso es filtrafa (basura) eso ni los perros se los comen. Me da mucho dolor empezar que tu mami esta enferma y no le dan un pedazo de carne decente que pueda comer", son algunos de los comentarios antes este caso.

Otra cubana también compartió su situación, pero con su niña celíaca. "Le dan dieta especial, no come de todo como otros niño. En el mercado 118 y 39 compro sus mandados, la leche a granel, donde roban la carne en trocitos congelada para que no vean lo que roban. Es una falta de respeto. La malanga de la dieta otro robo más... Nadie hace ni timbales", contó.

En la provincia central de Villa Clara unos 39 mil pacientes que requieren de leche de dieta médica no lo recibieron en diciembre de 2019 y a principios de este año continuaba esa situación.

A "la situación coyuntural", anunciada por el gobernante designado Miguel Díaz-Canel el año pasado, se sumó en marzo la paralización del turismo y otros sectores por el coronavirus que empeoró la crisis económica en Cuba.

Desde hace semanas las autoridades cubanas piden a los ciudadanos que siembren frutas y verduras en su patios para poder comer. Uno de ellos fue el exespía Gerardo Herández Nordelo, quien es vicecoordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), y ya solicitó la siembra de piñas y calabazas.