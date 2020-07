Manolín pide a los cubanos que no sean tan “loquitos” y respeten a los demócratas en Estados Unidos

El cantante Manolín, el Médico de la Salsa, publicó un texto dirigido a los emigrantes cubanos en el que les pide que no sean tan “loquitos” y les recuerda momentos de la historia reciente de Cuba y Estados Unidos, destacando algunas decisiones de los demócratas que fueron de trascendencia para la emigración cubana.

El músico inició su mensaje explicando que muchos cubanos salen de la isla para evadir una dura realidad política, pero al llegar a otras tierras se radicalizan de un modo irracional.

“Llegas a un país extranjero huyendo del comunismo y pidiendo misericordia, ese país te da cobijo y privilegios y luego terminas llamándoles comunistas despectivamente a los que te acogieron. Cuando la verdad es que cualquier cubano de nosotros tiene más de comunista que cualquier americano” indicó el artista.

Manolín dice entender que "el cubano es del último que llega", pero se autopropone para refrescar la memoria de quienes olvidan la historia reciente.

“¿Quién implantó el bloqueo a la dictadura cubana? John Kennedy, un demócrata. ¿Quién acogió al inmenso éxodo del Mariel? Jimmy Carter, un demócrata, los republicanos no querían. ¿Quién puso la ley pies secos pies mojados? Bill Clinton, un demócrata. Obama la quitó, pero estuvo años puesta por un demócrata. Y ¿por qué Trump no la pone? Él puede, pero no le interesa”, indicó Manolín.

El músico con estos breves argumentos asegura que casi todos los cubanos que están en Estados Unidos se lo deben a los demócratas y exige un poco más de respeto para ellos.

“El Partido Demócrata fue fundado el 8 de enero de 1828, hace 192 años y junto al Republicano, que fue fundado después (tiene 166 años) entre los dos, han construido este gran país. Un poco más de respeto”, reitera el artista.

“Ahora aparece un Donald Trump, hijo de millonarios, dedicado toda su vida al vacilón, la buena vida, tiene 6 bancarrotas para no pagar los préstamos millonarios de los bancos de USA, estuvo 18 años evadiendo impuestos, el único presidente en la historia de USA que se ha negado a enseñar la declaración de impuestos.

Y a sus casi 80 años, después de vacilarse la vida, viene con su cara dura a decir que los demócratas son comunistas y que aquí nadie sirve y el único que sirve es él”, expresó Manolín en su breve artículo pidiendo además que por favor, no insulten su inteligencia con comentarios de este tipo.

Para cerrar su mensaje Manolín eligió las palabras de Michael Cohen, quien fuera abogado personal de Trump por más de 20 años y dijo bajo juramento:

“Trump es un mal ejemplo, una mala persona, un estafador, me arrepiento haber trabajado para él, fue un error, me dejé llevar por la admiración que le tenía por su fama. Pero, estoy seguro que cuando no tenga la inmunidad de presidente, irá a la cárcel por mentiroso y delincuente.”

Manolín termina su mensaje con las mismas palabras con que lo inició: “Cubanos no sean tan ...... loquitos”.