Trump viajará a Miami-Dade el próximo viernes

El presidente norteamericano Donald Trump viajará el próximo viernes a Miami-Dade, el condado de Florida más afectado por el coronavirus, pero su visita no estará relacionada con el comportamiento de la pandemia.

Trump sostendrá reuniones para analizar el combate contra el narcotráfico en América Latina en un encuentro con funcionarios del Comando Sur de Estados Unidos, cuya sede se encuentra en la ciudad de Doral, a pocos kilómetros de su famoso club de golf.

Según informó la Casa Blanca, el recorrido del mandatario está dirigido a subrayar “el enfoque implacable de todo su gobierno para frenar el tráfico de drogas en nuestro país”.

La noticia la dio a conocer el portal Político y más tarde fue confirmada por un funcionario del gobierno a la cadena CNN.

La Casa Blanca no ha dado detalles acerca de la duración del viaje ni si este incluirá algún acto público vinculado con las próximas elecciones, en uno de los estados más importantes para los comicios de noviembre.

Acerca de este viaje, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, dijo en conferencia de prensa que: “El presidente tiene un mensaje importante que compartir”.

En abril pasado, Trump anunció la expansión de la presencia militar en el Caribe y el Mar del Pacífico Oriental para fortalecer la lucha contra el narcotráfico para interrumpir la circulación de drogas hacia Estados Unidos, después de que se hiciera pública una acusación al dictador venezolano Nicolás Maduro por tráfico de cargos.

El despliegue de más barcos de combate, aviones y helicópteros, así como de recursos de la Guardia Costera y de la Fuerza Aérea, ha permitido realizar incautaciones importantes de narcóticos valorados en más de mil millones de dólares.

“Hemos visto un aumento de las sobredosis de drogas porque las personas se encuentran en largos períodos de cuarentena. Queremos interrumpir el suministro antes de que llegue aquí”, dijo Kellyanne Conway, la consejera de la Casa Blanca, el pasado martes en conferencia de prensa.

Por otra parte, es posible que el líder republicano hable del tema de la emigración en su viaje. Según dijo el lunes el jefe de personal de la Casa Blanca, Mark Meadows, Trump “va a examinar una serie de cuestiones relacionadas con la inmigración” con vistas a una próxima orden ejecutiva.

La semana pasada el alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, dijo que el presidente debería usar una máscarilla protectora contra el coronavirus cuando visite el condado.

“Creo que el presidente, como cualquier otro líder, debe seguir las reglas de la localidad”, dijo Giménez.

“Y así, dependiendo de la localidad, si viene a Miami-Dade, esperaría que llevara una mascarilla, porque esas son nuestras reglas aquí. Entonces, como líder de Miami-Dade llevaré una máscara. Me verás usando la mascarilla todo el tiempo. Siempre me has visto usar la mascarilla cuando es apropiado. Eso es lo que deberíamos estar haciendo... cada ciudadano debería estar haciendo su parte”, precisó el dirigente.

En mayo, se originó una gran polémica porque el presidente visitó una planta de la empresa automovilística Ford en Ypsilanti, Michigan, y no usó ninguna protección, pese a que la fábrica tiene activado un protocolo que obliga su uso a empleados y al personal ajeno a la instalación.

Trump ha dicho que no usará la mascarilla contra el virus ante las cámaras de televisión para no darle a “la prensa el placer de verlo”.