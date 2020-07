Joven madre cubana arremete contra Díaz-Canel: "Usted es un tirano, un mentiroso"

Una joven cubana de 21 años explotó en redes sociales contra las faltas de libertades en la isla y calificó al gobernante Miguel Díaz-Canel de "un tirano y un mentiroso".

Claudia Borrego, quien reside en el consejo popular Punta Brava, en el municipio La Lisa, y es madre de un niño de un año, dijo estar cansada de hacer colas y de que cuando protesta sus conocidos y vecinos la miren como un "bicho raro".

"Yo peleo por mis derechos ¡No te queremos aquí Díaz-Canel, viva Cuba libre!", expresó a través de una directa de alrededor de 20 minutos publicada en la red social Facebook.

La mujer acusó al gobierno cubano de no respetar las libertades ciudadanas, pero también criticó a la población del país que permanece cruzada de brazos ante las dificultades.

"Podemos hacer muchas cosas, podemos acabar de ser libres (…), la decisión es de nosotros, vamos a decir ¡basta ya!, a quitarnos las máscaras que nos han puesto", expresó.

"Somos un bochorno, nos ven en colas, fajándonos por un pedacito de pollo después de hacer cola 24 horas y no pasa nada, por qué no te pones a pensar que tu hijo puede ser libre", dijo Claudia Borrego, tras asegurar que ha sacado a su hijo adelante sola y hoy está luchando por una Cuba libre.

También criticó que muchas personas saben lo que está pasando en el país y se quedan en sus casas o señalan a quienes dicen la verdad.

"Da vergüenza ajena", afirmó y dijo: "Nosotros no tenemos que respetar a un presidente que te obliga a hacer interminables colas, que no respeta tus derechos, que no nos permite libertad de expresión, de pensar lo que nos dé la gana".

"Que si nos da la gana de gritar ¡Abajo Díaz-Canel! Que no te miren en la calle como un bicho raro", comentó.

"Y tú cubano, si no reclamas los derechos nadie lo va a hacer por ti", enfatizó esta muchacha de apenas 21 años, quien también pidió a los hombres y a las iglesias del país que "no se vendan al enemigo" (el gobierno cubano), al que acusó de matar, golpear e irrespetar los derechos del pueblo.

"Me duele ver todo lo que está pasando, tengo un niño y no quiero un futuro así para mi hijo", subrayó.

La joven madre señaló que no cambia su libertad por más carencias, y dijo que los cubanos están viviendo una miseria absoluta. Además, se pronunció contra la violencia policial que ha acabado con la vida de dos jóvenes cubanos en los últimos 15 días.

"Ellos me tienen la vida hecha un yogurt, pero a mí no me interesa", apuntó.

"Cuando te ven que no tienes miedo y eres luchadora eso les preocupa a ellos, necesitan tenerte alejada de la realidad, de la internet, de todo. Lo de ellos es paz y mierda", explicó.

Claudia Borrego había denunciado hace algunas semanas la terrible situación que estaba viviendo para alimentar a su hijo de 11 meses.

En declaraciones a CiberCuba, la joven reveló que padece una enfermedad en la piel llamada psoriasis y aunque ahora mismo no tiene el brote, con frecuencia es víctima de crisis y sufre mucho dolor y ardor.

Lo peor es que en la isla no hay medicamentos y los médicos le dicen que esa dolencia no tiene cura.

Su denuncia en las redes sociales fue motivada por "la desesperación de ver a mi hijo con hambre y no tener nada para darle y que el presidente de mi país pida donaciones, cuando a ellos no les falta de nada", afirmó.

La escasez de alimentos en Cuba durante la crisis del coronavirus ha llevado a decenas de mujeres a denunciar las dificultades que padecen para alimentar a sus hijos.

Hace poco la madre de una niña autista en Alamar dijo que su hija estaba anémica por comer agua con azúcar y croquetas, y llamó a Díaz-Canel "un saqueador".