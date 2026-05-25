¡Surrealista! Llegó a casa de su madre en Cuba disfrazado y tirando cosas y ella le persiguió chancleta en mano

Un cubano identificado en TikTok como @micheldiaz1983 se convirtió en fenómeno viral este fin de semana tras publicar un video en el que muestra su llegada de sorpresa a Cuba para ver a su madre disfrazado y lanzando objetos hacia la casa antes de revelar su identidad.

El clip, acumula ya más de 1,1 millones de vistas, 84,200 likes, casi 4,000 comentarios y cerca de 10,000 compartidos en pocas horas.

El elemento que disparó su viralidad fue precisamente la combinación de humor absurdo y emoción genuina: el hombre llegó disfrazado y comenzó a tirar cosas hacia la vivienda de su madre y antes de que ella lo reconociera le persiguió chancleta en mano y hasta se la lanzó varias veces, generando una secuencia que los usuarios describieron como «épica».

La reacción de la audiencia fue unánime en su contradicción: reír y llorar al mismo tiempo.

«Yo aquí a las 9 de la mañana riéndome por el principio del video y al final terminé llorando, la mamá buscando donde le dio al hijo», escribió una usuaria. Otros comentarios siguieron la misma línea emocional: «Yo riéndome y terminé llorando», «Terminé riéndome con las lágrimas afuera», «Ohh Dios me he reído y he llorado».

Un usuario señaló haber visto el video al menos cinco veces consecutivas, mientras otro resumió el impacto colectivo con una frase que se volvió representativa: «Nos diste risa, llanto, nostalgia, nos hiciste acordar de las chancletas voladoras y de todo un poco».

El clip se inscribe en una tendencia viral de cubanos disfrazados que sorprenden a sus madres activa desde mediados de 2025, con casos que incluyen disfraces de dinosaurio inflable, Mickey Mouse, oso gigante, conejo y Stitch.

Esta oleada de reencuentros creativos tiene raíces directas en el masivo éxodo cubano: entre 2021 y 2024 salieron de Cuba aproximadamente 1,79 millones de personas, y las separaciones familiares suelen extenderse por años.

En mayo de 2026, coincidiendo con el período posterior al Día de las Madres en Cuba, se registró una nueva oleada de este tipo de contenido, con múltiples reencuentros virales cubanos que acumularon millones de interacciones en TikTok.