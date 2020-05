Joven madre cubana explota en las redes sociales: “Es negro ver a tu hijo llorando porque no tiene comida”

Una joven madre cubana envió a CiberCuba un video en el que denuncia la terrible situación que está viviendo para alimentar a su hijo de 11 meses.

Claudia Borrego, residente en el consejo popular Punta Brava, en el municipio La Lisa, en La Habana, aseguró indignada que en Cuba “no hay nada”.

“Yo tengo un niño y no hay ni culeros para comprarle, en las tiendas no hay nada. Y si quieren informarse vean el noticiero de aquí de Cuba, que el presidente lo dijo, que no hay nada más para los niños; y ni para los niños, para que ni les mientan”, afirmó.

“El cubano está adaptado a vivir de la calle y no se puede salir –dijo, en referencia a las medidas de distanciamiento impuestas por las autoridades por la crisis del coronavirus–. El cubano está adaptado a comprarle a la gente que viaja y comprar las cosas”, detalló.

En declaraciones a CiberCuba, la joven de 21 años reveló que padece una enfermedad en la piel llamada psoriasis y aunque ahora mismo no tiene el brote, con frecuencia le dan crisis y sufre mucho dolor y ardor.

Lo peor es que en la isla no hay medicamentos y los médicos le dicen que esa dolencia no tiene cura.

Su denuncia en las redes sociales fue motivada por “la desesperación de ver a mi hijo con hambre y no tener nada para darle y que el presidente de mi país pida donaciones, cuando a ellos no les falta de nada”, afirmó.

“Es una falta de respeto que nos digan que en Estados Unidos no hay nada y los mercados estén abastecidos de todo, porque les dan dinero por quedarse en sus casas, y nosotros aquí sufriendo”, dijo.

“No tenemos comida, falta el agua, tenemos que pagar el agua y la luz… Con qué dinero, si no hay de dónde sacarlo”, cuestionó.

Claudia había publicado un video anterior en su muro de Facebook, en el que aseguraba que ella solo era una madre soltera tratando de sacar adelante a su hijo.

Pero al parecer, recibió algunas críticas de personas a las que no les gustó su apariencia por la cadena que lucía en su cuello.

La joven aclaró que la prenda en cuestión es falsa, aunque por otra parte también dijo que entiende que a muchas personas les molestara su aspecto porque están en peor situación que ella.

“La gente en mi publicación estaban viendo las gafitas y la cadenita y no estaban viendo lo de verdad, por lo que hice el video: llegar a todas aquellas madres para darles como un apoyo, de que estoy con ellas, de que estamos todos los cubanos pasando la misma necesidad y la misma hambre, haciéndoles pasar hambre a nuestros hijos porque no hay donde conseguir la comida, el alimento”, respondió.

“Es negro ver a tu hijo llorando porque no tiene medicamentos, porque no tiene comida… todas las madres de este país necesitamos decir basta, basta de dejar a nuestros hijos sin comer, basta”, afirmó.