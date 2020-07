Alcalde de Miami Francis Suárez no compromete aún su voto por Trump

El alcalde de Miami, Francis Suárez, representante del partido republicano, todavía no compromete su voto por la reelección del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha dejado entrever que su decisión no está tomada para los comicios.

“Quiero ver lo que ambos candidatos tienen para ofrecer a las comunidades urbanas antes de decidir a quién voy a apoyar”, dijo Suárez en una entrevista con medios estadounidenses, ensombreciendo el futuro de Trump para ganar Florida por segunda vez, un punto estratégico importante.

De momento, el ex vicepresidente democrata Joe Biden lidera a Trump en 5 puntos porcentuales en Florida, según encuestas. En 2016, Trump había logrado imponerse ante su oponente demócrata Hillary Clinton por una ligera diferencia de 1.2 puntos porcentuales.

Trump debe visitar la ciudad de Miami el viernes, con el rostro cubierto por mascarilla, según adelantó Suárez. Habitualmente el mandatario no se ha presentado en público cumpliendo esa medida de protección, aunque el país vive hoy la crisis sanitaria con más de 3 millones de contagiados y de 130 000 fallecidos, cifras que deben aumentar considerablemente en los próximos días, a juicio de los expertos.

“Se espera que el presidente siga las reglas como todos los demás”, dijo Suárez.

El presidente de EE.UU. reconoce la importancia de Florida dentro de sus estrategias de reelección y en 2019 decidió incluso cambiar su residencia de Nueva York para el estado sureño, donde la comunidad migrante tiene gran presencia.

De hecho, el propio Francis Suárez, quien integra la parte republicana desde los 18 años, es hijo del ex alcalde de Miami Xavier Suárez, un inmigrante cubano. Suárez funge como alcalde de esa ciudad desde 2017.

La visita de Trump, por otro lado, viene precedido por una polémica que precisamente toca el tema migratorio, pues una de las funcionarias de la actual administración recientemente lanzó algunas críticas al barrio de La Pequeña Habana de Miami, y a otras comunidades similares que se instalaron y aportaron a la ciudad tras huir de la dictadura de Fidel Castro y sus seguidores en Cuba.

“Creo que, si vienes a Estados Unidos, deberías asimilarte. ¿Por qué necesitamos tener La Pequeña Habana?”, dijo la directora de comunicaciones del vicepresidente Mike Pence, Katie Miller, palabras que fueron recogidas en un libro del reportero de la NBC Jacob Soboroff.

Tales comentarios fueron publicados en el programa de la presentadora de MSNBC Rachel Maddow el lunes por la noche. La funcionaria también ha respaldado la política de separación de familias en la frontera de EE.UU. con México, donde muchos esperan obtener el asilo político.

Demócratas y republicanos de La Pequeña Habana condenaron a Miller, nacida en Florida, a raíz de sus declaraciones.

“Como nativa del sur de Florida, los comentarios de la Sra. Miller sugieren una completa ignorancia de lo que Little Havana ha significado para nuestra comunidad, estado y país”, dijo la representante demócrata de Miami, Donna Shalala, en un comunicado.

“Aunque ver a los niños separados de sus familias no conmovió a la Sra. Miller, la invito a visitar Little Havana para que nuestra comunidad diversa pueda enseñarle sobre las enormes contribuciones que sus residentes han hecho a Estados Unidos”, agregó.

“Nací y crecí en Little Havana y lo que dice la Sra. Miller es ignorante de lo que se trata Little Havana”, opinó la periodista Maria Elvira Salazar. “Las personas como mis padres que vinieron a Little Havana son donantes, no tomadores, del sistema. La Pequeña Habana es el epítome de lo que los inmigrantes pueden hacer por este país. Son las personas como ella las que están ciegas para verlo”, sostuvo.

Los cubanoamericanos han sido históricamente un bloque de votación sólidamente republicano en el condado de Miami-Dade, si bien las nuevas generaciones muestran tendencias políticas más liberales.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, sin embargo, cuestionó los informes de Soboroff. En una sesión informativa del miércoles por la tarde, dijo que Miller le había dicho antes que las citas no eran como aparecían en el libro.

“No hay mayor aliado de la comunidad cubana que el presidente Trump”, dijo McEnany. “Ama a la comunidad cubana. Ha mudado su residencia a Florida”, aseguró.