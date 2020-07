Manolín: "Ya no vale la pena hacer música de calidad, la música fue invadida por la delincuencia"

El músico cubano Manuel González Hernández, mejor conocido como Manolín "El médico de la salsa" expresó en sus redes sociales que se siente decepcionado por el rumbo que ha tomado la música en la actualidad y lo poco que se valora la calidad y el talento.

"Hoy en día hacer música buena y bonita es como tirarle perlas a los puercos. Puede que al terminar este disco que grabo actualmente, me retire de la música y me dedique a los negocios. Ya no vale la pena hacer música de calidad, aunque ganes algún dinero, ya no es algo grandioso, la música fue invadida por la delincuencia a todos los niveles", escribió decepcionado.

"La industria musical está podrida, la delincuencia la invadió y la corrompió, a todos los niveles todos son delincuentes, vienen de la delincuencia, o están corrompidos por la delincuencia: artistas, disqueras, empresarios, promotores, la radio está cundida y dominada por los delincuentes y tienen un lenguaje y unos códigos que entre ellos se entienden.

"Y por ejemplo, los narcos pagan grandes cantidades de dinero mal habido para hacer sonar determinada música... y ya saben generalmente que tipo de música les gusta, la peor", apuntó.

El artista se quejó de que tiene que lidiar con "delincuentes" para promocionar su música, organizar giras, grabar y que eso le quita todas las ganas de seguir creando música.

Además, contó que Juan Formell le dijo una semana antes de morir que "ya la música se jodió" porque "donde cae la delincuencia lo jode todo".

"Porque los delincuente son personas dañadas, corruptas, sin ética, sin valores, sin respeto y van corrompiendo todo por donde pasan", acotó Manolín.

"Es muy posible que este disco que estoy grabando, sea mi último disco", subrayó.

En estos días, Manolín se ha referido también a una de las más recientes e impactantes noticias del mundo musical: la elección de Bad Bunny como compositor del año por la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP, por sus siglas en inglés).

"Díganme lo que quieran, yo no puedo subirme a un escenario a cantar eso", escribió en referencia al polémico tema Safaera, de Bad Bunny. "Este mundo enloqueció, no vale un peso... yo me quedo bobo".

