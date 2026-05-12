Manolín: «Estados Unidos tiene responsabilidad con Cuba tras 70 años»

El músico cubano Manolín, El Médico de la Salsa, afirmó este martes en una entrevista con CiberCuba que Estados Unidos tiene una responsabilidad histórica directa con lo que ha ocurrido en Cuba durante siete décadas, porque el régimen ha utilizado a Washington como justificación permanente de toda la represión y la miseria.

«Hay un gobierno y hay una dictadura que está acabando con el pueblo de Cuba en nombre de los Estados Unidos», declaró el cantante. «Dice que es por los Estados Unidos. Que la miseria por Estados Unidos, que no hay democracia en Cuba por Estados Unidos, que no pueden permitirnos libertad de expresión por Estados Unidos».

Para Manolín, esa lógica ha paralizado psicológicamente al pueblo cubano durante décadas. «Si Estados Unidos no hace nada hasta 90 millas, ¿qué vamos a hacer nosotros? Estamos desarmados», señaló, explicando que la cercanía geográfica, lejos de ser una ventaja, ha funcionado como un freno: «Si nosotros hubiésemos estado más lejos de Estados Unidos, ya la dictadura no existiera. Pero al estar tan cerca no nos favorece, nos perjudica».

El cantante fue directo al señalar la complicidad implícita de Washington: «Los Estados Unidos, el que calla otorga. Si tú permites eso, tú estás siendo cómplice de la dictadura».

Manolín se declaró «crítico acérrimo» del presidente Donald Trump, pero reconoció un cambio en su valoración de la administración actual. «Un día descubrí o me di cuenta que por primera vez un presidente de Estados Unidos se había comprometido de verdad con la libertad de Cuba», afirmó, destacando además el papel de Marco Rubio, de origen cubano, como Secretario de Estado.

Desde esa posición, el cantante planteó un dilema binario a Washington: «O quitas el bloqueo para que se quite la justificación, o tumbas la dictadura. Y si te ha demorado tanto, ahora túmbala directamente ya».

«Estados Unidos tiene la responsabilidad de ayudarnos a salir de la dictadura. Tiene la responsabilidad. Serio, serio», insistió.

Esta postura representa una evolución radical en el pensamiento del artista. Históricamente crítico del gobierno cubano, Manolín siempre había dejado una puerta abierta a la rectificación del régimen en sus declaraciones públicas. Tras vivir cinco años en Cuba después de 20 años de exilio, afirma haber perdido toda esperanza en un cambio interno y apoya ahora abiertamente la presión exterior.

El cantante abandonó definitivamente la isla en septiembre de 2024 y se instaló en España, desde donde ha intensificado sus críticas al régimen. En abril de 2026, comparó la dictadura con un secuestro y llamó al pueblo cubano: «No salves a tu verdugo, es la hora de la libertad».

El contexto internacional refuerza el argumento de Manolín: en enero de 2026, Trump firmó una orden ejecutiva declarando a Cuba «amenaza extraordinaria e inusual» e imponiendo aranceles a países que exporten petróleo a la isla. Ese mismo mes, la ONU calificó la situación en Cuba de emergencia humanitaria, reportando 96,000 cirugías aplazadas y un millón de personas sin acceso regular a agua potable.

«Hay que ponerle fin ya. Es un problema moral, es un problema ya de que ya, se acabó. No puede ser», concluyó Manolín.