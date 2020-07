Ulises Toirac denuncia que por segunda vez le censuran un comentario en Cubadebate

El humorista cubano Ulises Toirac denunció en sus redes sociales que por segunda vez el sitio oficialista Cubadebate le ha censurado un comentario en uno de sus artículos.

"Parece que a #CubaDebate no le gustan mis textos. Segunda vez que los borran de sus comentarios... ¿Estaré censurado? (otra vez)", escribió el artista.

El comentario de Toirac fue en el artículo acerca de los adocretos con los que cubrieron el césped del parque de G y 3ra, en el Vedado, tema que ha generado una gran insatisfacción en las redes sociales en los últimos días.

Entre los comentarios que varios foristas hicieron en el artículo, uno en particular generó muchas reacciones, ya que justificaba el hecho de adoquinar esa área, atentando totalmente contra la estética, porque la vegetación no dura debido a las inundaciones costeras.

"La vegetación que allí trata de resistir no lo logra, mostrando entonces un paisaje bien sucio y feo (...) costando sus mantenimientos innumerables recursos financieros. Veo positivo los trabajos de adoquines que se están montando en esa zona y creo que deben ser usados igual en esta nueva rotonda y así evitar el fanguero y el mal aspecto de una vía pública tan concurrida", fue parte del comentario de Armando Enrique, al que varios contestaron, entre ellos Toirac.

"La Habana no puede sufrir más 'soluciones' prácticas. La Habana es una ciudad, no una casa particular. La calle G está ahí desde hace muchísimos años y aunque los 'cambios climáticos' han recrudecido las condiciones de esa área, la solución no puede ser taponar los espacios verdes. La solución no puede ser pasar por encima de Patrimonio y quitarnos el problema de encima. Estamos hablando de la CIUDAD. ¡La capital de este país!", escribió el humorista.

"En la Rampa, gracias a 'las necesidades de Internet' destrozaron obras artísticas que durante decenios fueron el orgullo de esta ciudad. La solución es PASAR TRABAJO manteniendo la ciudad, embelleciéndola, dándonos a todos los que la vivimos el orgullo de vivirla. No se puede mutilar una ciudad en nombre de lo práctico. La ciudad nos da techo y es nuestro deber HONRARLA", agregó Toirac.

No obstante, el comentario del artista fue borrado del sitio de Cubadebate, a pesar de que había varios que también estaban en desacuerdo con la justificación de Armando Enrique.

De hecho, uno de los foristas, cuyo comentario fue en contra de que Cubadebate haya publicado una 'crítica' a la reforma del mencionado tramo urbano porque eso fomenta las críticas hacia las autoridades, también dijo haber sido censurado antes por expresar criterios diferentes a los del medio.

Cubadebate

Sin embargo, la denuncia pública de Ulises Toirac parece haber dado frutos, ya que tiempo después editó su post en Facebook y añadió: "ya apareció mi opinión gracias a... ¿Dios?".