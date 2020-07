Donald Trump y cubanos en Estados Unidos apoyan a Goya

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y varios cubanos residentes en ese país apoyan a la compañía de alimentos Goya Foods tras el boicot contra esa empresa por los elogios de su presidente ejecutivo Robert Unanue al republicano.

"I Love Goya Foods! (Yo amo Goya, en español)", escribió Trump en su cuenta oficial de Twitter.

El empresario, economista y anticomunista Manuel Milanés afirmó que estaba saliendo al supermercado a comprar todo lo que encuentre y diga Goya.

"El CEO de Goya declaró este jueves que ellos bendicen la gestión del presidente Trump, como era de esperar la izquierda comunista demócrata quieren hacerles un 'boycott' para que no compren sus productos. El presidente Trump es una pieza clave en nuestra lucha por derrotar a los Castros. Si Goya apoya a Trump, entonces... (I love Goya)", apuntó Milanés.

Varios comentaron que "los americanos que no lo conocían ahora comprarán Goya, no hay una sola cosa que les salga bien a los socialistas contra Trump", "yo no vivo en la Florida y acá lo que más me recuerda a mi Cuba son los productos Goya, si antes los amaba, ahora no podré vivir sin ellos" y "en mi casa se consume mucho Goya en frijoles, dulces y otros productos, seguiremos apoyando a Goya y recuerda si es Goya tiene que ser bueno".

Por su parte, el cubano Rafael Quesada compartió una foto en Facebook con productos Goya en su mesa y con dos banderitas de EE.UU. "Amo a USA y me gusta Goya", expresó.

"Si es Goya tiene que ser bueno... y con Trump 4 años más mejor", dijo una usuaria en el grupo de Facebook 'cubanos los de aquí y los de allá' con una foto con sazón de esa marca.

Cubana con sazón Goya. Fuente: Facebook / Leidys Y Yoe.

Algunos incluso compartieron el eslogan de Goya cambiado por el nombre del presidente de EE.UU. "Si es Trump, tiene que ser bueno", apuntaron.

Cubanos apoya a Goya y Trump. Fuente: Facebook / Norberto Soler.

"Tú apoyas a Goya solamente di sí o no, para ver cómo estamos en realidad si es Goya tiene que ser bueno. Por qué, porque quieren boicotearla ya sabes quién", apuntó el fotógrafo Celso Rodríguez.

Ante esa pregunta simple, algunos agregaron que "al que no le guste el caldo que se tome un par de tazas", "ya hice un pedido de tres veces lo que normalmente pido de Goya, frijoles de todos tipos, sazón, adobo..." y "siempre usé productos Goya, ahora con más ganas".

El actor cubano Gilberto Reyes aseguró que "siempre ha sido bueno porque tiene! ¡Déjense de envidia!".

La compañía comunicó en Twitter que "¡Goya continúa trabajando por la prosperidad y la educación de nuestro país! Goya ha dado dos millones de libras de alimentos a los bancos de alimentos en todo el país que necesitan desesperadamente alimentos para las familias afectadas por COVID19".