Boxeador cubano Enmanuel Reyes Pla cuenta su duro recorrido como emigrante hasta llegar a España

Enmanuel Reyes Pla (La Habana, 1992) es un boxeador cubano que recientemente fue nacionalizado español a través de un Real Decreto firmado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Conseguir esta meta no fue un camino sencillo, tuvo que pelear duro desde el primer momento.

En Cuba Enmanuel se proclamó subcampeón frente a Eryslandy Savón, en la categoría de pesos pesados. Sin embargo, este triunfo no lo conducía a donde quería llegar, así que decidió emigrar a través de Moscú para buscar su sueño de convertirse en medallista olímpico.

Viajó desde la capital rusa hasta Bielorrusia donde intentó durante un mes conseguir una vía para entrar en la Unión Europea, pero fue imposible. Volvió a Moscú y pasó cuatro meses encerrado en un apartamento por temor a ser detenido por la policía como inmigrante ilegal.

“En ese tiempo, no pude salir del piso. Si me paraba la policía me iban a pedir dinero y si no se lo daba me subirían al coche y me dejarían en una carretera a 20 grados bajo cero, para que volviese andando. Ya les había sucedido a otros anteriormente”, aseguró el boxeador en entrevista a El Confidencial.

Estuvo todo el tiempo encerrado y sin entrenar, pero apoyado por su tío que le hacía las compras de alimentación porque no podía siquiera bajar al supermercado. Cuando las cosas estuvieron acordes viajó hasta Austria para solicitar asilo político.

Permaneció dos meses en un centro de refugiados donde corría en una pista para mantener su forma física. Su siguiente destino fue Alemania y en un intento por cruzar la frontera con Francia en autobús, fue detenido y devuelto a un centro de refugiados.

“Era más bien una cárcel. Me ponían las esposas, estaba en una celda… Pero teníamos un campo de fútbol donde podía hacer sombra y correr un poco”, narró el boxeador.

Tras ocho semanas de estancia en este centro alemán, lo devolvieron a Austria. Allí se arriesgó a tomar un vuelo a Barcelona y luego a Galicia, donde le esperaba su familia. Inmediatamente contactó con la Federación Española de Boxeo y se ofreció para representar a España en las olimpiadas de Tokio.

Su propuesta de pelear por una medalla para España fue muy bien acogida e incluso le ayudaron a conseguir la nacionalidad. Enmanuel Reyes Pla agradece a la Federación de Boxeo de España todas las gestiones que ha hecho en su apoyo y especialmente haber apostado por él como atleta olímpico.

En marzo del 2020 disputó en Londres el preolímpico y ganó su primer combate. Sin embargo, este torneo internacional quedó suspendido por la crisis mundial del coronavirus. Aún así varios expertos aseguran que el atleta se encuentra en forma para ofrecer grandes combates y que podría debutar como medallista olímpico.

Reyes aseguró que le gustaría en el futuro dar el salto al boxeo profesional, siempre y cuando consiga un buen contrato, pero por el momento pelea por entrar al salón de los grandes campeones olímpicos.

"Vine a España porque siempre se portó bien con mi familia y quería defender sus colores. Ellos apostaron por mí y se lo devolveré. No soy deportista olímpico por dinero, sino por la gloria de ser campeón", afirmó a AS.