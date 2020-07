Walt Disney World en Florida recibe sus primeros clientes tras cuatro meses cerrado por el coronavirus

Walt Disney World Resort en Florida reabre sus puertas este sábado tras cuatro meses cerrados por el coronavirus. Lo hacen en medio de un rebrote de la epidemia en el Estado de Florida, pero aseguran tener todas las medidas de prevención de contagios que le permiten retomar la actividad.

Disney's Magic Kingdom y Animal Kingdom reiniciaron sus servicios en la mañana de este sábado. Por su parte Epcot y Hollywood Studios darán la bienvenida a los invitados el miércoles próximo.

Disney World en Orlando es el primer parque de la compañía en abrir dentro de Estados Unidos durante la crisis del coronavirus. Sin embargo, hay otros tres parques ubicados en Asia que ya están abiertos este verano.

La poderosa compañía de entretenimiento creó una nueva forma para que los huéspedes ingresen en sus resorts durante esta pandemia. Se llama Disney Park Pass. El proyecto prevé que la capacidad de las instalaciones será limitada.

Aseguran que seguirán de cerca todo el proceso para evaluar cómo funcionan los parques con menos personas. Aplicarán controles de temperatura antes de la entrada de los huéspedes y quienes tengan indicadores de febrícula estarán obligados a un segundo control.

Han previsto también la creación de estaciones de desinfección de las manos, el uso de mascarillas faciales, entre otras medidas.

La compañía anunció en los medios que este sábado abriría atracciones muy populares como Space Mountain, The Haunted Mansion, Pirates of the Caribbean y Seven Dwarfs Mine Train.

La reapertura del parque de la Florida se producen en un pico de contagios. Los casos de coronavirus en el estado superan los 250 000 desde el inicio de la pandemia, según datos oficiales.

El Departamento de Salud de Florida reportó este sábado 10 383 nuevos casos de COVID-19. El acumulado total de 254 511. El condado más afectado, Miami-Dade, hay 60 868 de ellos y 1132 fallecidos, según la información publicada.