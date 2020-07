Parlamento Europeo: "No reconocemos a Maduro y no puede haber gobierno de transición con él"

El Parlamento Europeo aprobó hoy una resolución sobre la situación humanitaria en Venezuela y la crisis migratoria y de refugiados creada por el régimen de Maduro, que se aferra al poder poniendo en riesgo la vida de sus ciudadanos.

El grupo parlamentario Renew Europe (Renovar Europa), tercera fuerza política del Parlamento con 108 escaños, condenó enérgicamente la represión de la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos por parte de las autoridades venezolanas y les instó a reconocer la crisis humanitaria en curso.

La resolución reitera que Juan Guaidó es reconocido como el Presidente legítimo de la Asamblea Nacional y el Presidente interino legítimo de Venezuela y hace un llamamiento a la UE para que fortalezca y amplíe las sanciones selectivas restringiendo en consecuencia los movimientos de aquellas personas que apoyan a Maduro y su régimen y congelando sus activos y visas.

El reciente intento de Maduro de expulsar al embajador de la UE de Caracas, como una forma de represalia por la imposición de sanciones a 11 funcionarios responsables de graves violaciones de los derechos humanos, fue calificado como "muy lamentable" y los eurodiputados pidieron a los Estados miembros que reconozcan a los representantes políticos nombrados por Guaidó.

La eurodiputada de Renew Europe, Dita Charanzová (ANO, República Checa), vicepresidenta del Parlamento Europeo y responsable de las relaciones con América Latina, dijo:

“Le enviamos un fuerte mensaje a Maduro: no lo reconocemos, no puede haber un gobierno de transición con él y continuaremos fortaleciendo las sanciones específicas hasta que allane el camino para elecciones libres y justas"

"Además extender las sanciones a los funcionarios del régimen -dijo Charanzová-, un punto clave para mí fue pedir la prohibición del comercio y la circulación del oro sangriento venezolano en Europa, el nuevo elemento vital del régimen. Estoy feliz de que esto haya sido incluido en la resolución".

Reconocemos a Guaidó como el presidente legítimo. Por lo tanto, los estados de la UE también deberían reconocer a sus representantes en Europa y revocar la acreditación de los embajadores de Maduro", agregó la diputada checa.

El eurodiputado Jordi Cañas (del partido español Ciudadanos), primer vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria EUROLAT y coordinador de Eurolat del Grupo Renew Europe, agregó:

“La reacción del régimen, que amenaza con expulsar al embajador de la Unión Europea, es una prueba de que el régimen de sanciones funciona, el resultado del trabajo de este Parlamento. El régimen de sanciones debe ser más estricto y extendido a todos los socios de la narco-dictadura"

"El Sr. Maduro sabe que sus días están contados; no puede acceder a las reservas de dinero del país, ni sus cómplices pueden moverse libremente. Nadie quedará sin castigo por la violación sistemática de los derechos y libertades fundamentales en Venezuela, y la Unión Europea continuará trabajando permanentemente hasta que se restablezca la democracia en el país. A todos los venezolanos, me gustaría recordarles que no están solos y que tarde o temprano el régimen de Maduro caerá”, agregó Cañas.

La semana pasada el gobierno de Maduro recibió un fuerte varapalo legal, cuando el Gobierno británico reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, de acuerdo con un fallo de una corte en Londres, que buscaba decidir qué autoridad venezolana puede tener control sobre lingotes de oro que están en bóvedas del Banco de Inglaterra.

Inglaterra "ha reconocido de manera inequívoca a Guaidó como presidente de Venezuela. Lo que necesariamente implica que ya no reconoce a Nicolás Maduro como presidente", apunta el texto del juez, que agrega que la Justicia y el gobierno británicos deben compartir la postura de a quién se reconoce como líder del país sudamericano.

El equipo legal de la directiva del Banco Central de Venezuela que inició el juicio en Londres, con el respaldo de Maduro, anunció en un comunicado que apelará el fallo ante un tribunal superior.