María Elvira Salazar se reúne con Cayetana Álvarez de Toledo en Washington

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La congresista republicana por Florida María Elvira Salazar recibió este miércoles en Washington a la diputada española del Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo, en un encuentro celebrado en los alrededores del Capitolio de Estados Unidos.

«Qué gusto recibir en Washington a Cayetana Álvarez de Toledo. A ambos lados del Atlántico damos la misma batalla: defender la libertad y la democracia frente al socialismo, el autoritarismo y las dictaduras que tanto daño han causado», escribió Salazar en su cuenta de X al compartir las fotografías del encuentro.

Las imágenes muestran a ambas políticas caminando y conversando en exteriores soleados, con lo que parece ser el edificio del Capitolio al fondo.

Salazar aprovechó la publicación para elogiar a su homóloga española y lanzar una crítica directa al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

«España tiene en Cayetana una voz valiente contra los tiranos y una verdadera piedra en el zapato de Pedro Sánchez, uno de los grandes cómplices de las dictaduras de nuestro hemisferio», afirmó la congresista.

La visita de Álvarez de Toledo a Washington se produce días después de su participación en un foro en México sobre soberanía y crimen organizado, organizado por Grupo Salinas, donde criticó al gobierno de Claudia Sheinbaum.

Álvarez de Toledo es historiadora formada en Oxford y una de las parlamentarias españolas más combativas contra los pactos del PSOE con fuerzas independentistas y contra los vínculos del gobierno de Sánchez con regímenes autoritarios.

En abril de 2026, la diputada participó junto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un encuentro con la líder opositora venezolana María Corina Machado en la sede del partido en Madrid.

En julio de 2024, Álvarez de Toledo calificó la expulsión de una delegación del PP de Caracas por el régimen de Maduro como «una escena absolutamente grotesca y de dictadura de cuarta».

Por su parte, Salazar ha sido una de las voces más activas del Congreso estadounidense en materia de Cuba y Venezuela durante 2026, respaldando la política de máxima presión de la administración Trump.

En mayo pasado, la congresista afirmó que existe «una esperanza real para una Cuba libre» al respaldar la estrategia de Washington hacia la isla, y en marzo calificó al régimen cubano de «dictadura terrorista cubana» en respuesta directa a declaraciones de Sánchez.

El encuentro entre ambas políticas refleja una tendencia creciente de coordinación entre conservadores europeos y estadounidenses frente a los regímenes socialistas y autoritarios de América Latina, con la figura de Pedro Sánchez como punto de convergencia de las críticas a uno y otro lado del Atlántico.