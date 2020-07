El peleador de ascendencia cubana Jorge Masvidal apoya a Goya

El peleador de ascendencia cubana, Jorge Masvidal, apoyó a la a la compañía de alimentos Goya Foods en medio de las polémicas por las declaraciones de su presidente ejecutivo Robert Unane, quien ensalzó la figura del mandatario estadounidense Donald Trump al frente del país.

“Así mismo #supernecesario”, expresa el competidor de la UFC (Ultimate Fighting Championship) en redes sociales, donde comparte un enlace a un artículo de CBS en que Unanue dice que no se retracta de sus declaraciones y, por el contrario, reafirma su postura trumpista.

De ese modo, Masvidal, quien perdió recientemente el combate por el título de campeón de peso welter de la UFC, frente a Kamaru Usman, se suma al grupo amplio de hispanos que ha manifestado su apego a la empresa y al actual presidente de EE.UU.

“Todos somos verdaderamente bendecidos de tener un líder como el presidente Trump que es un constructor”, había afirmado el máximo ejecutivo de goya Foods, la mayor compañía de capital hispano en el país. “Tenemos un constructor increíble, y oramos... Oramos por nuestro liderazgo, nuestro presidente”.

Las palabras desataron el enojo de algunos de los líderes hispanos más prominentes del país y a sus seguidores, quienes pidieron boicotear los productos de una de las marcas de alimentos más populares en Estados Unidos. Los ingresos de Goya Foods, con sede en Secaucus, Nueva Jersey, se calculan en $1.500 millones de dólares anuales.

El hashtag #Goyaway —unión de Goya y Go Away (vete)— se hizo tendencia en redes sociales después de que no pocos rechazaran las expresiones de Unane. La congresista Alexandria Ocasio-Cortez sugirió en un tuit que boicotearía a la compañía, fundada en 1936 por el abuelo de Unanue, un emigrado español.

“@GoyaFoods ha sido por generaciones algo esencial en los hogares latinos. Ahora su presidente ejecutivo, Bob Unanue, está alabando a un presidente que trata de villanos y ataca a los latinos para ganancia política. Los estadounidenses deberían pensar dos veces antes de comprar sus productos #Goyaway”, dijo el exsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Julián Castro.

Sin embargo, otra parte de la comunidad que apoya a Trump acudió a los mercados a comprar en cantidades los productos de la reconocida marca de alimentos, mientras algunos criticaron la iniciativa del boicot asociándola incluso a una izquierda radical o el comunismo.

“El CEO de Goya declaró este jueves que ellos bendicen la gestión del presidente Trump, como era de esperar la izquierda comunista demócrata quieren hacerles un 'boycott' para que no compren sus productos. El presidente Trump es una pieza clave en nuestra lucha por derrotar a los Castros. Si Goya apoya a Trump, entonces... (I love Goya)”, apuntó el empresario, economista y anticomunista Manuel Milanés.

La periodista cubanoamericana María Elvira Salazar también salió a la defensa de Unane, quien recordó que Goya había donado 200 mil libras de comida y 20 mil mascarillas durante la pandemia a personas que lo necesitan, “para solidarizarse con la comunidad en esta situación”.

“Con un boicot a esta compañía quienes se perjudican son todos los empleados, muchos de ellos aquí en el sur de la Florida, que no han perdido su trabajo durante la pandemia porque Goya les mantuvo el empleo”, aseguró.

Una encuesta del diario The New York Times y Siena Collegue reveló, no obstante, que el voto hispano de cara a las elecciones de noviembre favorecería al candidato Joe Biden por un margen de 36 puntos porcentuales sobre Trump.