Gran Maestro Roberto García Pantoja pide la separación de la Federación Cubana de Ajedrez

El Gran Maestro Roberto García Pantoja pidió la separación de la Federación Cubana de Ajedrez tras las declaraciones sobre su caso de Carlos Rivero González, presidente del organismo.

"Pido se me separe de la Federación Cubana de Ajedrez, que no me representa, espero tengan tiempo y disposición para dicho trámite", aseguró el joven en su perfil de Facebook.

Este lunes la FCA emitió una nota oficial en la que cuestionan al atleta por desacreditar públicamente el trabajo del movimiento deportivo de la Isla.

Según dijeron, está prohibido "cometer cualquier acción, declaración verbal o por escrito que sea considerada ofensiva o inapropiada o que implique descrédito para el movimiento deportivo cubano".

La nota se refiere a las denuncias que hizo García Pantoja en sus redes sociales por impagos del organismo, que dejó de pagarle el estímulo de 100 CUC correspondiente a su categoría por más de nueve meses.

La FCA refiere que el pago es un estímulo no obligatorio y que no le fue entregado al joven por indisciplinas cometidas en el pasado.

"Visto que el tema está claro ya y todas las palabras desde septiembre hasta la fecha que usted pronunció fueron una mentira descarada... Visto que ahora se busca una solución burocrática a la incapacidad de trabajo del ente, pues NO veo motivo para participar mañana martes como había sido citado en ninguna falsa burocrática", aseguró el atleta antes de pedir la separación definitiva.

"Una lastima se pierda toda una generación del deporte ajedrez en Cuba y la BUROCRACIA justifique todo así de sencillo; la historia rendirá homenaje a la verdad", concluyó.

La pasada semana el joven fue citado a un tribunal disciplinario en el que le cuestionaron sus publicaciones en redes sociales.

García Pantoja obtuvo la categoría de Gran Maestro en septiembre de 2019 y desde entonces Cuba debía pagarle 100 CUC como estímulo por lo alcanzado.

La FCA refiere que el pago no es obligatorio y que el joven fue irrespetuoso con el organismo, al hacer cuestionamientos públicos que podrían dañar el movimiento deportivo en la Isla.