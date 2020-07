Federación Cubana de Ajedrez a Gran Maestro Roberto García Pantoja: Prohibido desacreditar el movimiento deportivo de la Isla

El Gran Maestro de ajedrez Roberto García Pantoja no puede cobrar los 100 dólares de estímulo que entrega el Gobierno a los atletas de alto rendimiento por no cumplir los requisitos que el organismo dispone, según una nota oficial emitida este lunes por la Federación Cubana de Ajedrez.

El texto, que aparece tras varias denuncias realizadas por García Pantoja en sus redes sociales debido a impagos del organismo, deja claro que las autoridades no permiten cuestionamientos públicos.

"Es prohibido cometer cualquier acción, declaración verbal o por escrito que sea considerada ofensiva o inapropiada o que implique descrédito para el movimiento deportivo cubano, como ocurrió recientemente en las redes sociales, cuando el atleta se manifestó irrespetuosamente y en reiteradas ocasiones", dicen.

A García Pantoja, Gran Maestro desde septiembre de 2019, no se le había pagado nunca el dinero correspondiente a su categoría. La Federación cubana enumeró lo que ellos consideran indisciplinas cometidas por el atleta.

En primer lugar, refieren trabas burocráticas: el documento que lo acredita como Gran Maestro llegó al país en enero aunque Pantoja hizo la denuncia públicamente en junio.

El joven había permanecido en el extranjero más tiempo del que ellos autorizan y no participó en la final del Campeonato Nacional de Mayores efectuado en febrero.

Según dijeron, habían comunicado al atleta "el estado de sus trámites y que estaba pendiente la notificación de su sanción por las indisciplinas cometidas".

"Ningún atleta o entrenador que esté bajo un proceso de sanción por cometer indisciplina puede ser procesado para ser aprobado un expediente de estimulación, hasta tanto no termine el mismo", explican en el documento que aclara que el pago de los 100.00 CUC no es obligatorio.

Además de ello, refieren que para poder cobrarlo es requerido residir en Cuba.

La denuncia de Pantoja

Roberto García Pantoja denunció en junio que el Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación (INDER) le debía más de 9 meses de su estímulo.

“Ese monto, aunque en el mundo no es quizás una gran suma, en Cuba es considerable. No sé me ha reconocido un solo centavo, excusas miles se me han dado; ¡desde que faltaba una firma, a que el proceso era demorado!”, dijo.

El joven cubano comentó en ese momento que era consciente de las represalias que tomarían los funcionarios por su denuncia.

“No me importa como intenten tacharme para tapar su incapacidad, los más jóvenes merecen que les respeten su sacrificio", dice.

El dinero "lo gané con mi sacrificio y no pido que me regalen, sino que hagan su trabajo", concluyó.

La semana pasada García Pantoja fue citado a un tribunal disciplinario en el Centro de Entrenamiento de Alto Rendimiento "Giraldo Córdova Cardín" por sus publicaciones en las redes sociales.

“Tengo derecho a pedir respeten al ajedrez cubano, derecho a pedir a la Federación Cubana de Ajedrez que REPRESENTE a sus atletas... 'No voy a ser un cómplice del silencio’", comentó.