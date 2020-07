Médico cubano sobre la cola para comida en un policlínico: "Esta es la ineficiencia socialista"

El psiquiatra cubano Sergio Pérez lamentó en redes sociales la penosa situación que enfrentan las personas en la isla, luego de publicarse imágenes de una extensa cola para comprar alimentos en un policlínico, donde se aprecian varios trabajadores de la salud entre la aglomeración.

“Esta es la ineficiencia socialista en la que hay que hacer esa cola para comprar, a un elevado precio, un poco de comida, cumpliendo el principio socialista de ponerte la vida difícil”, denunció el especialista desde su perfil de Facebook.

“Consumir lo que ellos no consumen, hacer enormes colas y formar molotes de personas fajándose para alcanzar lo que se está vendiendo son estrategias socialistas para degradar la personalidad. Yo prefiero no comer, antes que hacerles el juego”, expresó en otra publicación.

“Lo que me hace decir lo que pienso, no es ser psiquiatra. Es el patriota que soy. Es el buen cubano que soy. Es la buena persona que soy. Quien sea así, defiende, a capa y espada, la tierra que le vio nacer”, agregó.

De acuerdo con detalles expuestos en los comentarios por el Doctor, que él mismo confirmó a Cibercuba, la cola se produjo en el policlínico 13 de marzo, en Bayamo, provincia de Granma. “Yo no me degrado de esa manera. Prefiero no comer. Yo no como picadillo ni jamonada ni pan ni café con chícharo. Todo eso se lo regalo a una vecina que es quien tiene mi libreta”, opinan en las publicaciones.

Pérez precisó que el módulo vendido constaba de 2 paquetes de salchichas, 1 de pollo, 2 jabones, 3 de detergente, 1 colonia, 1 paquete de almohadillas sanitarias, 1 champú́, 1 crema, 1 pasta dental y una lata de leche condensada. Asimismo, precisó que el costo fue de 25 CUC, “es decir, 625 pesos cubanos o la mitad de mi pensión del mes”.

“Lo más triste es todo lo que ha dado el personal de la salud a su pueblo, horas y sacrificios incalculables para cualquiera y la mierda con que le paga el gobierno es esta y otras peores, lo más triste es el conformismo y la resignación a sabiendas de lo mal que andan las cosas”, expone un usuario.

“Ese es el fruto del fracaso del socialismo y muchos dentro y fuera de la isla defienden lo indefendible cuando no tienen ni un huevo de gallina en estos momentos o fongo y muchos ignorantes defendiendo el que dijo la limonada es la base de todo, o Guarapo, o sembrar una piña por CDR, dan vergüenza los puestos a dedos por Raúl”, dice otro refiriéndose a la iniciativa del exespía cubano Gerardo Hernández de cultivar en casas y espacios disponibles.

“Es triste ver en qué se ha convertido lo cotidiano en nuestra patria. El pueblo en vez de trabajar, viajar, disfrutar e interactuar como cualquier otro país, las personas se levantan cada día bajo el estrés de hacer lo mismo; buscar el sustento del día, enfrentar una realidad bien dura sin que lo justifique nada, y los dirigentes con "flema inglesa" explicando que todo es culpa de enemigos externos”, señala un tercer internauta.

“Todos sabemos que mienten, incluso ellos mismos ni se creen ya esa retórica babosa y demagógica cuando no producen nada y los campos siguen áridos o perdidos en la maleza. Podrían pasar por patéticos si lo que generan no fuese casi ya un ensañamiento irresponsable y genocida”, añade.

Sergio Pérez, nacido en Bayamo (1953), es una autoridad mundial en el tema de los suicidios para los que ha elaborado una estrategia terapéutica basado en que se trata de una muerte evitable. Anteriormente, con una postura crítica que ha mantenido frente al régimen de La Habana, advirtió que votar NO al plebiscito constitucional de 24 de febrero de 2019 era una clara apuesta por la salud mental.

Sobre la relación entre la pobreza y la salud psiquiátrica de los cubanos, el especialista sostuvo durante una entrevista concedida previamente a Cibercuba: “La pobreza no es sinónimo de pobreza espiritual. Más que la pobreza, influyen las dificultades para salir de esa pobreza y la incertidumbre de no poder satisfacer las necesidades mínimas cotidianas o hacerlo malamente a costo de un daño no despreciable a la autoestima”.