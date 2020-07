Así fue la fiesta de cumpleaños temática del hijo de Anuel AA y Astrid Cuevas

El hijo del cantante puertorriqueño Anuel AA ya tiene siete años. El pequeño Pablo Anuel, fruto de una relación anterior del reguetonero con Astrid Cuevas, celebró el pasado 27 de junio su nueva edad con sus padres como se pueden ver en las nuevas imágenes que publicaron en la cuenta de Instagram del niño, que está gestionada por sus progenitores.

En las diferentes fotografías se puede al pequeño muy sonriente posar por separado tanto con su padre como con su madre.

La decoración de este año estuvo inspirada en el reconocido DJ Marshmello. Globos y pasteles personalizados, son algunos de los elementos que adornaron la estancia en la que festejaron la nueva edad de Pablo Anuel. Además, la fiesta también contó con una persona disfrazada con el mítico atuendo del productor musical. Desde luego, parece que el homenajeado se lo pasó en grande en su día.

El año pasado, el pequeño tuvo una fiesta temática de Bruce, el tiburón que aparece en la película de Nemo, y en la que también estuvo presente Karol G, pareja de Anuel AA. Una persona clave en la relación que a día de hoy mantienen el reguetonero y la madre de su hijo.

Según reconoció en una entrevista el año pasado Emmanuel Gazmey -nombre real de Anuel AA-, fue gracias a Karol G que él y Astrid Cuevas tienen una buena relación por el bien de su hijo en común.

"Hubo un tiempo en el que estábamos mal con ella y no nos hablábamos. Karol me ayudó a eso. Me dijo: 'no puedes seguir con esto, tienes que llevar la fiesta en paz, si no imagínate, tu molestas y ella también, le van a hacer daño al nene y no va a compartir mucho tiempo contigo", admitió entonces a Despierta América recordando las palabras de su chica, las mismas que le animaron a mejorar su vínculo con Astrid Cuevas.

