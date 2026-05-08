Gran Maestro Lázaro Bruzón: El adoctrinamiento en Cuba ha llevado al fanatismo

Vídeos relacionados:

El Gran Maestro Internacional de ajedrez Lázaro Bruzón publicó este jueves un texto en Facebook en el que reflexiona sobre el adoctrinamiento ideológico al que fue sometido durante su vida en Cuba, y afirmó que ese proceso «lleva al fanatismo, incapacita el pensamiento crítico y muchas veces también la lógica».

Bruzón, nacido en Holguín en 1982 y radicado en Estados Unidos desde 2018, explicó que el adoctrinamiento consiste en «crear un molde: meternos ideas constantemente, enseñarnos a aceptarlas como buenas sin cuestionarlas ni razonar por nosotros mismos».

Captura de FB/Lazaro Bruzón

Para ilustrar su argumento, el ajedrecista recurrió a un episodio personal: su primera visita a Estados Unidos en 2013, cuando llegó a Washington y Nueva York sintiéndose profundamente inseguro.

«Debo confesar que al principio me sentía inseguro, predispuesto con las personas; pensaba que el trato sería rudo, ofensivo, y hasta evitaba decir abiertamente que era cubano», escribió.

Bruzón reconoció que esas percepciones no tenían base real, sino que eran el resultado directo de décadas de propaganda del régimen: «Muy rápido entendí que todo eso era consecuencia del adoctrinamiento al que fuimos sometidos durante años, donde se presentaba a Estados Unidos y a su pueblo como el enemigo. Sin dudas, estaba equivocado».

El ajedrecista describió cómo sus percepciones cambiaron radicalmente tras repetidas visitas y seis años viviendo y estudiando en universidades estadounidenses, en entornos donde «prácticamente no se habla español». «Jamás tuve un episodio de rechazo por ser cubano; al contrario, me han acogido con los brazos abiertos», afirmó.

El testimonio de Bruzón tiene un peso particular porque no proviene de un disidente histórico, sino de alguien que participó en las estructuras del sistema antes de emigrar. Antes de salir de Cuba, fue miembro de la Unión de Jóvenes Comunistas y de la Asamblea del Poder Popular en Las Tunas. Incluso llegó a tatuarse al Che Guevara, algo que confesó en febrero como reflejo de ese adoctrinamiento juvenil.

Este texto se enmarca en una serie de declaraciones críticas que Bruzón ha hecho públicas en los últimos meses. En febrero acusó al régimen de hundir al país desde 1959 y propuso transiciones hacia la propiedad privada y el libre mercado. En abril señaló que «cada cubano que sale de Cuba se convierte en un enemigo del régimen», y también calificó a las autoridades cubanas de estar «enfermos de poder».

La reflexión de Bruzón coincide con denuncias documentadas sobre el sistema educativo cubano como instrumento de adoctrinamiento. En abril de este año se denunció que niños de preescolar en La Habana eran obligados a corear consignas como «Fidel», «socialismo» y «miliciano» durante actividades escolares. En marzo, estudiantes escenificaron «tribunales antiimperialistas» juzgando al gobierno de Estados Unidos en escuelas capitalinas. Y en septiembre de 2025 se reveló que los libros de matemáticas de primer grado incluían imágenes de Fidel Castro en ejercicios básicos.

El Gran Maestro cerró su publicación con una reflexión sobre quienes aún permanecen atrapados en esa lógica: «Y así todavía hay muchos en Cuba, repitiendo consignas y hablando de forma fanática sobre cosas que realmente solo han escuchado. La gran diferencia es que hoy existe internet y acceso a la información».

El ajedrecista, que obtuvo el título de Gran Maestro a los 17 años y ganó el Campeonato Mundial Juvenil en el año 2000, ha declarado públicamente que solo regresará a Cuba «cuando el país sea libre y democrático».